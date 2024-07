Rencontre AIGE/partis politiques : Le groupement du 31 mars se retire - abamako.com

Rencontre AIGE/partis politiques : Le groupement du 31 mars se retire
Publié le mercredi 17 juillet 2024 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

Lors de la rencontre hier, la délégation du groupement des signataires du 31 mars composée d’une cinquantaine de partis politiques (Adéma-PASJ, Yelema, Fare ankawili…), s’est retirée de la salle.



Au tout début de la rencontre, Dr. Mamadou Konaté, constitutionnaliste et membre du parti Fare Anka wili, a demandé une motion qui lui a été accordée dans le cadre des échanges. Il a juste demandé à ce que les 11 hommes politiques arrêtés le 11 juin soient libérés.





Les partis et les signataires du 31 mars, posent ainsi un veto jusqu’à la libération des 11 camarades politiques arrêtés le 21 juin dernier. Ils disent qu’ils ne prendront part à aucune réunion ni celle en cours ni d’autres à venir.



Joint par nos moyens, un responsable du parti Adema-PASJ, a fait savoir que c’est en parfaite harmonie avec l’ensemble des partis et groupements signataires du 31 mars. Aucun des signataires, n’y prendra part, a-t-il confié avant d’insister, « nous n’irons pas à leur rencontre ».



Koureichy Cissé