Le président de l’AIGE Moustapha Cissé l’a déclaré lors de la rencontre avec la société civile « Le fichier électoral actualisé et la configuration des bureaux vote seront très bientôt disponibles » - abamako.com

News Politique Article Politique Le président de l’AIGE Moustapha Cissé l’a déclaré lors de la rencontre avec la société civile « Le fichier électoral actualisé et la configuration des bureaux vote seront très bientôt disponibles » Publié le jeudi 18 juillet 2024 | Nouvel Horizon

Cérémonie de remise officielle des équipements informatiques à l`Autorité indépendante de Gestion des Elections (AIGE) du Mali

Bamako, le 05 avril 2023. L`Ambassade du Japon au Mali a procédé à la remise officielle du deuxième lot d`équipements à l`Autorité indépendante de Gestion des Elections (AIGE) du Mali



Dans le cadre de la relance des activités du cadre de concertation avec les forces vives de la nation, 24 heures après la rencontre avec les partis politiques, le Président de l’AIGE, Me Moustapha Cissé, a rencontré le mardi 16 juillet 2024 dans la salle Balla Moussa Keita du Centre International de Conférence de Bamako (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU JEUDI 18 JUILLET 2024



Alpha C. SOW – NOUVEL HORIZON



La rédaction - Nouvel Horizon

NOUVEL HORIZON est le premier quotidien privé du Mali , fondé par feu Chouaïdou Traoré en 1991



