Monde des affaires : Me Diarra élu membre de la Cour de la Chambre de commerce international - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Monde des affaires : Me Diarra élu membre de la Cour de la Chambre de commerce international Publié le mercredi 17 juillet 2024 | Mali Tribune

Tweet

Ancien ministre des Investissements et du Secteur privé, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien secrétaire général adjoint de l’Ordre des avocats du Mali et ancien président de l’Association des jeunes avocats du Mali, notre compatriote Me Mamadou Gaoussou Diarra vient d’être élu membre de la Chambre de commerce international (ICC). Un honneur pour le Mali et le monde des affaires du Mali.



Me Mamadou Gaoussou Diarra est élu membre de la Cour de la Chambre de commerce international (CCI) pour le mandat 2024-2027.





L’intéressé, sur son compte LinkedIn, a dit que “ce rôle prestigieux constitue une incroyable opportunité de contribuer à la communauté mondiale des affaires et de défendre les valeurs d’équité et d’intégrité dans l’arbitrage international. Je suis profondément reconnaissant pour cet honneur et j’ai hâte de travailler avec mes collègues estimés pour promouvoir la justice et la transparence dans nos relations internationales. Place à un avenir rempli de décisions marquantes et de progrès significatifs !”



La Chambre de commerce international (ICC) représente mondialement les entreprises et a pour objectif de favoriser les échanges et l’investissement, l’ouverture des marchés aux biens et aux services et la libre circulation des capitaux. Elle a vu le jour en 1919. Il a connu des présidents prestigieux comme Thomas J. Watson, patron d’IBM.



La Chambre de commerce internationale rédige depuis plusieurs années des “rules”, règles ou contrats types dans tous les domaines de la vie des affaires. Ces règles sont souvent reprises dans tous les domaines de la vie des affaires.



L’ICC a mis en place au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 une initiative conjointe avec le WBCSD, le Business Action for Sustainable Development, qui a pour objectif d’établir des normes écologiques privées.



L’ICC a publié en 1991 un code de conduite pour les entreprises : la Charte des entreprises pour le développement durable, qui vise à faire respecter des principes concernant plus particulièrement le respect de l’environnement.



Me Mamadou G. Diarra est inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du Mali depuis 1995. Il a une bonne connaissance de l’environnement juridique et institutionnel des affaires au Mali, et du monde diplomatique dans la sous-région et à l’international.



En plus de sa bonne maîtrise du droit Ohada qui régit l’activité des affaires dans 16 pays membres, Me Diarra a une expertise avérée dans le domaine minier (il conseille de nombreuses multinationales et intervient dans la plupart des gros projets miniers au Mali, soit pour les porteurs de titres, soit pour les sous-traitants).



Dans le domaine des nouvelles technologies et des télécommunications, il a participé à toutes les phases clé de l’élaboration du cadre législatif et règlementaire en vigueur, à différents titres, et participé au processus de privatisation de l’opérateur historique, dont 51 % de l’actionnariat a été vendu à Maroc Télécom.



Promoteur du cabinet d’avocats, Juripartner, Me Mamadou G. Diarra a participé également à la finalisation de la transaction sur la troisième licence.



Réputé courtois, efficace et discret par son entourage, tous reconnaissent à cet ancien ministre ayant occupé entre 2013 et 2016 plusieurs fonctions ministérielles au sein du gouvernement malien, la taille de l’emploi.



Très engagé dans la vie associative, en ayant dirigé et promu beaucoup d’associations de jeunes, il saura certainement faire profiter au Mali et à sa jeunesse, les opportunités de cette nouvelle mission.



Alexis Kalambry