CMDT : Le PDG Nango Dembélé limogé Publié le jeudi 18 juillet 2024 | L'Indicateur Renouveau

Bamako, le 22 décembre 2017 le président IBK a présidé la Journée nationale des Communes du Mali au palais des sports. Dr Nango Dembélé Tweet

Décidément rien ne semble aller dans le monde des paysans au Mali. Et pour cause, après le limogeage du ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, c’est le puissant PDG de la CMDT (Compagnie Malienne pour le Développement du Textile), Nango Dembélé, qui a été aussi démis de son poste, par le Conseil des ministres du mardi 16 juillet 2024. Si pour certains, les mauvaises performances cotonnières seraient la cause principale de son départ, ses proches parlent de « soulagement ».



En effet, le secteur du coton connaît des difficultés majeures cette année 2024. La preuve, en 2021-2022, le Mali avait atteint une production record de plus de 760 000 tonnes de coton, redevenant ainsi le

premier producteur africain.



Et la campagne 2022- 2023, a vu la production chutée à 390 000 tonnes, reléguant le pays à la 3è

place derrière le Bénin (587 000 tonnes) et le Burkina Faso (411 969 tonnes).



Une situation que des cotonculteurs maliens critiquent et imputent à la gestion à la CMDT. Ils reprochent à la direction de la CMDT notamment une mauvaise gestion des subventions accordées par les autorités, le détournement des engrais subventionnés par l’Etat et des retards de paiement pour la campagne agricole passée.



Le changement à la tête de la CMDT semble être donc une réponse aux nombreuses plaintes des cotonculteurs.



Il vise enfin à donner toute la chance de retrouver la place de premier producteur de coton en Afrique de

l’Ouest avec une production attendue de 780 000 tonnes pour la campagne 2023-2024. Le défi semble

loin d’être facile à relever à cause des problèmes économiques que traverse le Mali.



DKS