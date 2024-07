L’Armée dénonce une vidéo d’atrocités circulant sur les réseaux sociaux - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Armée dénonce une vidéo d’atrocités circulant sur les réseaux sociaux Publié le jeudi 18 juillet 2024 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la dirpa sur la situation sécuritaire

Bamako, le 05 septembre 2022 la dirpa a tenue une conférence de presse sur la situation sécuritaire courant le mois d`août 2022 Tweet



Une vidéo d'une rare atrocité assimilable à du cannibalisme circule depuis mardi dernier sur les réseaux sociaux. Sur l'élément, un individu en tenue et insignes militaires des Forces armées maliennes (FAMa) est identifiable.



Dans un communiqué publié le mardi 16 juillet, l'état-major général des Armées et l'ensemble des FAMa se démarquent de cette vidéo, tout en assurant que ces pratiques sont contraires à l'éthique, aux valeurs, us et coutumes de notre Armée.



«Les services compétents sont mobilisés pour confirmer l'authenticité de la vidéo et l'identification de l'individu», signale la source militaire.



L'état-major général des Armées rassure que toutes les dispositions sont prises pour faire ressortir la vérité relative à cette vidéo.

Souleymane SIDIBE