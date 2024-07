Amadou Koïta, président du (PS) Yelen-Kura, à propos du retrait du Mali de la CEDEAO, : « ...si j’étais Président de la République, je n’allais jamais quitter la CEDEAO » - abamako.com

Amadou Koïta, président du (PS) Yelen-Kura, à propos du retrait du Mali de la CEDEAO, : « ...si j'étais Président de la République, je n'allais jamais quitter la CEDEAO » Publié le jeudi 18 juillet 2024

Le président du Parti Socialiste (PS) Yelen-Kura, Amadou Koïta, était l’invité de l’émission « Foroba Baro » de Renouveau TV/FM, du mardi 16 juillet 2024. Les sujets débattus ont porté essentiellement sur la rencontre de la classe politique et de la société malienne avec l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) ; la détention de certains leaders politiques ; le retrait du Mali de la CEDEAO, etc.



Sur la question de la rencontre de l’AIGE avec les partis politiques, tenues les 15 et 16 juillet 2024, l’invité du jour a rappelé que plusieurs questions ont été abordées.



« Ce qui nous intéresse dans cette rencontre avec l’AIGE, c’est un calendrier électoral. Nous avons aussi saisi l’occasion pour demander aux plus hautes autorités du pays, la libération de nos camarades détenus. Aujourd’hui, il est important que les Maliens se comprennent, se parlent et s’unissent autour de ce qui nous appartient. Pour cela, il doit y avoir de dialogue pour que la paix règne. Et cette paix ne veut

pas dire un partage de gâteau, car il n’y a pas de baromètre au sommet de l’Etat, nous sommes tous des Maliens », a expliqué Amadou Koita.



Parlant de la crédibilité des acteurs politiques sur la gestion du pays, l’ancien ministre sous IBK a fait savoir que le Mali n’a plus besoin de ces propos de la part de certains individus. « Il est donc temps qu’on change certaines choses, les critiques envers les hommes politiques, nous les assumons et nous avons la conscience tranquille. Le mouvement démocratique a apporté ce que le Mali est aujourd’hui.



