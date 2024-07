Session spéciale de la Cour d’Assises : Le procès de Paul Ismaël Boro et co-accusés renvoyé à la prochaine session d’Assises - abamako.com

Session spéciale de la Cour d'Assises : Le procès de Paul Ismaël Boro et co-accusés renvoyé à la prochaine session d'Assises
Publié le jeudi 18 juillet 2024

Le procès de l’ancien Directeur Général du CICB, Paul Ismaël Boro et co-accusés qui devait se tenir ce matin à la Cour d’appel de Bamako a été renvoyé à la prochaine session d’assises. La raison invoquée par le Ministère Public qui en a fait la demande est l’inobservation des règles et procédures .Notamment, Certains accusés n’ont pas eu une notification de l’arrêt de renvoi.



« Le renvoi du procès procède d’une conformité avec les règles et procédures », a justifié devant la presse, Me. Ladji Traoré avocat de Paul Ismaël Boro.

L’avocat inscrit au barreau du Mali, souligne que les exigences des règles et procédures sont telles qu’il faut les respecter nécessairement et obligatoirement. « Le Ministère Public et les parties poursuivantes doivent les respecter », insiste-t-il. Avant de préciser « Il se trouve que certains actes n’ont pas été posés. Notamment la notification n’a pas été faite à certains accusés. Or, il est évident qu’on ne peut pas juger quelqu’un en son absence sans que la personne soit appelée »

Au constat de cette évidence, le Ministère Public a lui-même sollicité de la Cour, une nouvelle session. « Nous aussi, nous sommes d’accord avec ce principe. Car il y a des accusés qui n’ont pas eu une notification de l’arrêt de renvoi », a admis l’avocat expliquant que les accusés ne pouvaient pas être jugés aujourd’hui parce qu’ils ne savaient que le procès se tient ce matin. « Même s’ils le savaient la théorie de la connaissance acquise en la matière voudrait que les règles d’ordre public s’imposent à tout le monde », observe Me Traoré.

L’inobservation de ces règles et procédures a conduit ce matin à l’obligation du renvoi de l’affaire devant une nouvelle session d’assises.

Le Président du parti Rassemblement des Maliens et six autres personnes sont accusés d’avoir orchestré des malversations financières liées à l’acquisition de trois groupes électrogènes d’une valeur de plusieurs centaines de millions de FCFA dans le cadre du Sommet Afrique- France.



