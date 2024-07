Présidentielle : L’Untm a-t-elle choisi un candidat ? - abamako.com

News Politique Article Politique Présidentielle : L’Untm a-t-elle choisi un candidat ? Publié le jeudi 18 juillet 2024 | Le challenger

Le 1er Secrétaire général adjoint de l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) non moins secrétaire général du Syndicat national des Banques, Assurances, Etablissement financiers, microfinances et commerce du Mali, Hammadoun Ba, appelle à la candidature du Colonel Assimi Goita à l’élection présidentielle. L’Untm a-t-elle choisi son candidat ?



En marge de la rencontre entre l’Aige et les forces vives de la nation, Hammadoun Ba s’est confié au journal en ligne abamako.com dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Le 1er Secrétaire général adjoint de l’Untm et non moins Secrétaire général du Synabef appelle à la tenue des élections afin de sortir de la transition. Hammadoun Ba appelle aussi à choisir un homme intègre, qui a de la vision pour le pays car «il n’y a pas d’alternative à la démocratie».





Le n°2 de l’Untm va un peu plus loin en appelant à la candidature du Président de la transition, Colonel Assimi Goïta. Ce dernier, défend le syndicaliste, a le droit de briguer la magistrature suprême comme les autres citoyens s’il démissionne de l’armée. Que pense donc Hammadoun Ba de l’article 9 de la charte de la transition, selon lequel : « Le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées, pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision.» ?



Certes ce n’est pas la première fois que Hammadoun Ba s’exprime sur cette question par voie de presse. Mais, cette fois-ci, le cadre est presqu’officiel. C’est pourquoi ses propos n’échappent pas au filtre des interrogations. La centrale syndicale a-t-elle choisi son candidat? Le sieur Bah s’exprime-t-il en son nom propre ? Les clarifications sont attendues de la centrale syndicale.



B Siby