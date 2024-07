Nantenin Kéita, porte-drapeau de la délégation paralympique française ! - abamako.com

Nantenin Kéita, porte-drapeau de la délégation paralympique française ! Publié le jeudi 18 juillet 2024 | Le challenger

La championne de para athlétisme, Nantenin Kéita a été sélectionnée comme porte-drapeau de la délégation paralympique française. Elle sera en binôme avec Alexis Hanquiquant, champion de para triathlon. «J’aimerais bien être capitaine de cette équipe de France parce que je trouve que quand on est capitaine, on embarque avec nous tout un pays, toute une nation et tous les athlètes avec nous», a souligné la sprinteuse, il y a quelques semaines sur le plateau de France 3 Paris Île-de-France.



«C’est une grosse responsabilité, j’en ai conscience, mais je pense que je peux avoir les épaules larges pour le drapeau de la délégation paralympique française. Je connais quand même pas mal d’athlètes, aller les encourager jusqu’au bout, ne pas penser qu’à moi sur mes derniers Jeux, ça me permettrait de terminer sur des Jeux paralympiques de la plus belle des manières».