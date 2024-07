Comment les sociétés de sécurité russes et chinoises opèrent en Afrique (rapport) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Comment les sociétés de sécurité russes et chinoises opèrent en Afrique (rapport) Publié le vendredi 19 juillet 2024 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

Comment les sociétés de sécurité russes et chinoises opèrent en Afrique (rapport)

Tweet

(Agence Ecofin) - Le rapport souligne que les sociétés de sécurité et russes et chinoises n’ont pas les mêmes approches. Là où les premières privilégient des environnements instables pour assurer la sécurité de certains régimes et mener des campagnes d’influence, les secondes évitent de s’implanter dans des zones à risques, en raison notamment de leur manque d’expérience en matière de conflit.



Alors que l’expansion des entreprises de services de sécurité et de défense (ESSD) chinoises en Afrique suit avant tout une logique économique orientée par la protection des ressortissants et des actifs de l’empire du Milieu, leurs homologues russes se concentrent davantage sur des considérations politiques et géostratégiques, selon un rapport publié en juin 2024 par la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), un think tank français spécialisé dans les questions de sécurité internationale.



Intitulé « Entreprises de services de sécurité et de défense russes et chinoises en Afrique : deux modèles concurrents ? », le rapport précise que la Chine et la Russie se sont affirmées depuis les années 2000 comme des acteurs de premier plan en matière de sécurité internationale et ont, à ce titre, considérablement développé leur influence sur le continent, notamment via les ESSD.