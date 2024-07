Recours déposé à la cour suprême aux fins d’annulation du décret portant suspension des activités politiques : La cour suprême pourrait évoquer un « Défaut d’objet » au regard de la levée de la mesure - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Recours déposé à la cour suprême aux fins d’annulation du décret portant suspension des activités politiques : La cour suprême pourrait évoquer un « Défaut d’objet » au regard de la levée de la mesure Publié le vendredi 19 juillet 2024 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

partis politiques

Tweet



Avançant la multiplication des « actions de subversion des partis politiques et de leurs alliés » constituant des « troubles à l’ordre public », les autorités de la transition ont annoncé le 10 Avril dernier la suspension des « activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations ». En réaction à cette mesure qualifiée de « tyrannique et liberticide », (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU VENDREDI 19 JUILLET 2024



Awa Chouaidou TRAORÉ – NOUVEL HORIZON