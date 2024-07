Préparatifs des élections : Nomination d’une centaine de sous-préfets - abamako.com

Au Mali, le gouvernement a procédé à la nomination d’une centaine de sous-préfets, dans plusieurs

localités dont des zones de conflit où l’administration était absente depuis des années. L’information

a été donnée lors du conseil des ministres de ce mardi 16 juillet 2024 par le ministre d’Etat, ministre

de l’administration territoriale et de la décentralisation. Parmi ces nouveaux représentants de l’Etat auprès des populations, plus de la moitié sont des porteurs d’uniforme.



De l’avis de plusieurs observateurs, ces nominations s’inscrive dans le cadre préparatifs de l’élection présidentielle de fin de transition que les autorités se sont engagées à organiser après un léger report annonce en septembre 2023.



Aussi, ce nouveau maillage de l’administration sonne comme un signe de retour de l’Etat dans les zones de conflits longtemps déserté par le commandement menacé par la présence des groupes armés terroristes.



Elle va aussi accéléré le retour des services sociaux de base qui étaient vivement réclamés par les populations après la libération des régions de nord, notamment Kidal.



A la veille de cette nomination, le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections, Me

Moustapha, a annoncé lors d’une rencontre avec les partis politiques, lundi dernier, que sa structure était prête pour l’organisation des élections sur l’ensemble du territoire national. Cependant, a-t-il fait savoir, que certaines décisions, à l’image du nombre des bureaux de votes, relevaient de l’administration, notamment le Préfet qui détermine la place et le nombre de bureau dans la circonscription administrative.