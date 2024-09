Rentrée scolaire 2024-2025 : La reprise sous les bons auspices ? - abamako.com

A partir du 1er octobre prochain, les élèves reprendront le chemin de l’école pour la rentrée scolaire 2024-2025. Avant cette réouverture des classes, le ministère de l’Education nationale a rencontré des acteurs du secteur pour les remercier du travail abattu pendant l’année scolaire écoulée dans la perspective d’une nouvelle année prometteuse. Au regard de la symbiose dans les échanges entre les différentes parties, l’année scolaire 2024-2025 peut démarrer sous les bons auspices.



La rentrée scolaire 2024-2025 a été fixée au mardi 1er octobre. Elle concerne notamment les établissements de l’éducation préscolaire et spéciale, de l’enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel, de l’enseignement normal et de l’éducation non-formelle. Chez les élèves, tout comme les parents ainsi qu’au niveau du ministère de l’Education nationale, les préparatifs vont bon train.





Dans ce cadre, en attendant le premier jour de classe, le département ministériel a rencontré quelques acteurs de l’éducation pour leur reconnaitre les efforts consentis au cours de l’année écoulée ayant grandement contribué à la réussite des examens de fin d’année scolaire 2023-2024.



Tour à tour, l’audience ministérielle a été d’abord accordée aux syndicats de l’éducation puis aux promoteurs d’écoles privées par le ministre, Dr. Amadou Sy Savané. “C’était une matinée d’échanges agréables et de partage, à laquelle, prenaient part, les membres du cabinet élargi du ministère. L’ordre du jour portait sur des mots de remerciements, à l’endroit de ces acteurs pour leur implication dans l’organisation et la réussite des examens de fin d’année scolaire 2023-2024”, a indiqué le département ajoutant que le ministre Sy Savané s’est dit satisfait du travail abattu par ces acteurs dans l’organisation et la réussite des examens : “Le premier responsable de l’Education dira que : l’école appartient à tous, il est donc, du devoir de chacun de jouer pleinement son rôle pour la réussite des apprenants”.



A en croire la Cellule de communication du ministère, les hôtes du jour ont, tour à tour, pris la parole pour réitérer leur engagement à accompagner les actions du département en vue d’une école malienne performante et apaisée. Au regard de la symbiose dans les échanges entre les différentes parties, l’année scolaire 2024-2025 peut démarrer sous les bons auspices.







Alassane Cissouma