Après 24 jours de kidnapping : Idrissa Allaye Sankaré réapparait Publié le samedi 14 septembre 2024 | Mali Tribune

L’ancien député et maire Idrissa Allaye Sankaré, conseiller des affaires étrangères, non moins leader peul, est revenu chez lui, 24 jours après sa disparition. Il était resté sans nouvelle depuis le 14 août dernier. Il est retourné chez lui, le mardi 10 septembre 2024.



Pour l’heure rien ne filtre. Depuis son retour, selon certaines sources, seule sa famille et ses amis proches ont accès à lui, affirme Boubou Diallo, président de l’Amicale Mohamed Cherif Haïdara. “Après avoir appris la nouvelle, nous nous sommes rendus chez lui, mais on nous a dit qu’il se reposait. Donc nous n’avons pas eu accès à lui”, explique M. Diallo.





Idrissa Allaye Sankaré est 3e vice-président de l’Association culturelle des amis et sympathisants de la culture peule Tabital-Pulaaku. En son honneur, Tabital Pulaaku avait reporté son congrès prévu les 14 et 15 septembre pour les 29 et 30 septembre. “Ce report, c’est dans l’espoir que notre frère Idrissa Allaye retournera parmi les siens d’ici là”, avait déclaré le président de Tabital Abou Sow lors d’un point de presse.



Cependant, une vingtaine de membres influents de Tabital étaient dans la position “Sans Idrissa Allaye, pas de congrès”, indiquait un communiqué signé par eux, pour ne citer qu’Asmaou Barry, Me Hassane Barry, Mohamed Chérif Haïdara et autres. Eux dans leur logique, le congrès devait attendre Idrissa Allaye et qu’aucune urgence n’existait pour le tenir.



Malgré le retour d’Idrissa Allaye Sankaré, Boubou Diallo, insiste sur la question d’enquête. Pour lui, ce n’est pas normal que des êtres humains disparaissent et réapparaissent comme ça. Cette pratique est devenue une coutume chez les leaders peuls, regrette-t-il. Il cite les cas de Dr. Mohamed Dicko et l’activiste Kounta. Pour lui, des enquêtes doivent être ouvertes, insiste-t-il.



Koureichy Cissé