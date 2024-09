Cybercriminalité: Dani de Paris placé sous mandat de dépôt, son jugement prévu le 03 octobre - abamako.com

News Société Article Société Cybercriminalité: Dani de Paris placé sous mandat de dépôt, son jugement prévu le 03 octobre Publié le samedi 14 septembre 2024 | Le Soir de Bamako

L’activiste Dani de Paris en séjour de vacances au Mali, a été arrêté par le Pôle de lutte contre la cybercriminalité, le mercredi 28 août 2024. Selon des sources, il a été placé sous mandat de dépôt, avant-hier mardi 03 septembre 2024. Son jugement d’après les informations, est prévu le 03 octobre prochain.





L’arrestation de l’activiste fait suite à plusieurs plaintes introduites contre lui auprès de la justice malienne. Ces plaintes sont initiées par des personnes qu’il a insultées grossièrement sur les réseaux sociaux depuis la France où il réside. On parle d’une trentaine de plaintes introduites qui le visent dans

le pays, pour ses agissements via les réseaux sociaux. Connu pour sa virulence, sa grossièreté dans les propos et injures, l’activiste surnommé Dani de Paris tout comme certains autres maliens tels Chico, Mandé princesse pour ne citer que ces deux autres qui vivent en France excellent dans la diffamation, les injures et autres attaques contre des personnes.



Avant son arrivée au Mali pour les vacances, il avait été aperçu aux côtés de l’homme d’affaires malien vivant à Dubaï, Monsieur Mohamed Samassekou dit GD, surnommé le milliardaire de Dubaï, sur invitation de ce dernier, indiquent les sources.



Cette arrestation de Dani est diversement appréciée par les maliens. Si pour certains il doit subir les conséquences de ses agissements pour servir de leçon aux autres, pour d’autres par contre, il faut que la justice soit clémente au regard de son soutien affiché pour les autorités de la Transition malienne.



En attendant de connaitre son sort dans le cadre de son jugement prévu le 03 octobre prochain, l’activiste croupit, depuis le mardi 3 septembre dernier en prison, où il a été envoyé par les juges du Pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité .