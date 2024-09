Basketball: le Mali imbattable chez les U18 en Afrique - abamako.com

Basketball: le Mali imbattable chez les U18 en Afrique
Publié le samedi 14 septembre 2024

Le Mali remporte l’afrobasket des moins de 18 ans en dames et messieurs. Alors que les aiglonnes ont dominé leurs homologues du Nigeria 76-56, les U18 messieurs se sont imposés dans la soirée devant les camerounais 60-51.



SIx victoires en autant de rencontres. L’équipe de basket du Mali des moins de 18 ans a réalisé un sans faute à cet afrobasket 2024 en Afrique du Sud. Les aiglonnes se succèdent à elles-mêmes sur le toit de l’Afrique. Elles avaient remporté la dernière édition de l’Afrobasket U18 en 2022 à Madagascar aux dépens des Egyptiennes. Ainsi le Mali remporte son 2e titre consécutif et son 9e en 16 éditions. Un record. Les aiglonnes ainsi que leurs homologues nigérianes participeront à la prochaine coupe du monde de leur catégorie.



Comme leurs soeurs, les garçons du Mali ont aussi dominé l’afrobasket des U18 messieurs de la tête et des épaules. Les aiglons ont remporté les matches qu’ils ont disputé. Après une phase de groupe réussie 3/3 (3 matches, 3 victoires), les Maliens ont disposé des Nigérians en quart de finale, survolé les lionçeaux du Sénégal en demi-finale et dompté ceux du Cameroun en finale. Après sa médaille de bronze lors de la dernière édition à Antananarivo (Madagascar), le Mali renoue avec la victoire à l’afrobasket U18, ouvrant la voix à une qualification au prochain mondial de la catégproe.