Paiement de frais de remise à la Somagep S-A La direction générale invite les clients d’exiger un reçu pour les 2000 FCFA

Les 2000 FCFA qui constituent les frais de remise à la Somagep, après la suspension de la fourniture d'eau, doivent être payés contre reçu aux clients. Il se trouve que certains agents font savoir aux clients qu'il n'y a pas de reçu pour ça et encaissent directement ces sous. La direction générale de la Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (Somagep SA) dément et invite ces derniers à exiger un reçu contre paiement ( voir photo d'un reçu jointe à l'article).

En effet, beaucoup de clients se plaignent de cette pratique qu'ils jugent peu orthodoxe car il est inadmissible qu'un service public, surtout une structure Étatique offre un service payable sans fournir la moindre preuve. Qu'est-ce qui prouve à la société et même au client qu'il s'est acquitté de ses frais de service ? C'est évidemment une facture ou un reçu de paiement. Cependant, il se trouve que cette pratique continue dans ce service. Certains agents de la Somagep demandent toujours les frais de remise aux clients sans leur donner un reçu. Ce n'est pas tous les clients qui ignorent l'existence de ce reçu, même ceux qui le réclament sont même dissuader par ces agents, malgré leurs insistances. Et les 2000FCFA qui sont destinés à la caisse de l'État sont empochés directement par eux contre partie, ne le font pas soit par méconnaissance ou pour arrangement. Plusieurs clients sont victimes de cette pratique jugée illégale même par le premier responsable de cette structure.

C'est le cas d'un client de Hamdallaye ACI qui nous a interpellé il y a quelques jours. Selon lui, ils lui ont fait savoir qu'il n'y a pas de reçu pour les 2000FCFA.

Un autre client de Faladiè nous a expliqué son cas. < >, nous a confié Mohamed Sidibé, client à Faladiè. Pour son cas, il a payé deux fois pour le seul service à l'agent et à la Somagep. Une situation qui arrive également à beaucoup de clients.

Ce qui nous a amené à nous renseigner auprès du directeur général de la Somagep, Dramane Coulibaly joint au téléphone par nos soins. << Après l'audit, nous nous sommes rendu compte qu'effectivement qu'il existe ce phénomène. Ce n'est pas légal. Les clients doivent refuser de payer sans reçu et dénoncer ceux qui continuent avec cette pratique>>, a-t-il expliqué. Selon lui, certains agents ont été même sanctionnés, d'autres ont été relevés de leurs postes. Malgré cela, la pratique continue. Dramane Coulibaly invite les clients à dénoncer la pratique.

C'est quoi donc un reçu de paiement de remise ? Est-il différent de la facture de paiement ?

En effet, selon les explications du DG de la Somagep, la facture est la contrepartie du service rendu. Elle est établie sur la base des tarifs réglementés par la Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE) et du volume consommé enregistré par le compteur abonné. La facture est mensuelle. Et son paiement est exigible avant la date indiquée au recto.

Cependant, le non-paiement à la date d’échéance entraine la suspension de la fourniture sans autre préavis. Et la reprise ne surviendra qu’après règlement des sommes dues avec les frais de remise en sus.

Autrement,.les clients qui doivent à la Somagep et dont leurs robinets ont été coupé, doivent s'acquitter de leurs arriérés à l'agence et en plus de celà, un montant de 2000FCFA, appelé frais de remise, doit-être également payé et contre reçu pour qu'ils puissent être branchés de nouveau. C'est ce service qui est rendu par certains agents qui empochent la somme sans donner de reçu aux clients. Or cet argent doit être versé dans la caisse de l'État.

Si les renseignements sur la facture de paiement d'eau comprennent en recto-verso, Les références à rappeler au besoin, la période de consommation, la courbe historique de consommation des six derniers mois, le numéro de la facture, le volume total d’eau facturé en m3, le Montant TTC à payer avant la date limite, la date limite de paiement, le numéro du compteur, les index ancien et nouveau relevés, la consommation relevée ou estimée (Différence entre l’ancien et le nouvel index), la consommation d’eau par tranche, l’entretien et la location, l’exonération TVA, le restant dû sans la nouvelle facture.

Cependant, sur le reçu de paiement pour la remise ( voir photo d'un reçu jointe à l'article).

Comment devenir un client de la Somagep ?

Pour l'ouverture d'un compteur d'eau, l'usager se présente au bureau d’accueil de l'agence, ou à un point d’accueil clients. Et sur place il remplit : Un imprimé d’attestation d’autorisation de branchement (signé et légalisé par le propriétaire pour l'usager qui est locataire) ; La copie de la pièce d’identité du propriétaire (pour l'usager qui est locataire); Un imprimé de demande d’abonnement; Une fiche technique de devis.

Une fois le dossier constitué et déposé, l'usager reçoit un accusé de réception et un rendez vous dans 15 jours. Le dossier est transmis au service technique pour étude, par les agents technico-commerciaux et les métreurs.

En effet, selon toujours le directeur général, Dramane Coulibaly, l'étude consiste en une visite de terrain, pour collecter et analyser les données qui serviront à faire un devis, lequel est validé par l'agent technique ou le chef du district dans les régions pour le branchement simple, le chef de service ou le directeur pour l'extension.

Une fois validé, le dossier retourne aux services clients, précisément au bureau d’accueil, où l'usager prend connaissance du devis.

Si l'usager est d’accord pour payer, l'agent d’accueil renseigne et signe une fiche de contrat qui est transmis au responsable du service clients pour signature.

Le dossier est donc enregistré sur l'ordinateur, puis envoyé à la caisse où l'usager se rend pour payer les frais d’installation qui figurent sur le devis.

Une fois les frais encaissés, l'usager reçoit un reçu de payement ainsi que la copie originale du contrat. Une copie du dossier est alors envoyée au service de la comptabilité pour la journalisation des encaissements. Et ensuite, une deuxième copie est envoyée au service technique, et une troisième est classée au service clients.

Quels sont les pièces à fournir ?

Les documents à fournir doivent comporter : Une copie de sa pièce d’identité en cours de validité; Une copie du document de propriété de l'habitation (lettre d’attribution de la parcelle, permis d’occuper, titre foncier). Le délai d'obtention est de deux semaines, selon ses explications. Mais qu'il arrive que les délais d’installation ne soient pas respectés pour plusieurs raisons qui sont liées soit à la nature du terrain rendant difficile les travaux de terrassement, soit à la rupture de stocks etc.

D'après lui, le service technique procède à la pose du compteur dans un délai de 15 jours. Une fiche de pose du compteur est renseignée et signée par l'usager, puis versé à son dossier. Et le dossier est transmis à l'accueil pour mise à jour et facturation.

Moussa Sékou Diaby