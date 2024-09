Célébration de l’An I de l’AES : Le président en exercice de la confédération annonce plusieurs bonnes nouvelles - abamako.com

Célébration de l'An I de l'AES : Le président en exercice de la confédération annonce plusieurs bonnes nouvelles Publié le lundi 16 septembre 2024 | L'Essor

© aBamako.com par MS

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

Dans son discours à l’occasion de la célébration de l’An I de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), le président en exercice de la confédération, le colonel Assimi Goita, a fait des annonces fortes, notamment la mise en circulation dans les prochains jours du passeport biométrique de l’AES.



Le chef de l’Etat malien a également annoncé le lancement bientôt d’une chaîne de l’information de l’AES et la création en cours d’une Banque d’investissement et d’un Fonds de stabilisation.





Par ailleurs, le président Assimi Goita a indiqué que l’AES est disponible à nouer des partenariats avec d’autres pays où entités respectueux de ses idéaux et de sa souveraineté..



En outre, le chef de l’Etat a réitéré la détermination des pays de l’AES de lutter contre le terrorisme. Il a dénoncé le soutien de certains pays au terrorisme international dans le Sahel.



Le discours du président Goita a été diffusé simultanément sur les télévisions nationales du Mali, du Burkina et du Niger.



Madiba KEÏTA