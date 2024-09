Semaine Nationale de la Réconciliation: Gao accueille une délégation ministérielle de haut niveau de l’AES - abamako.com

Semaine Nationale de la Réconciliation: Gao accueille une délégation ministérielle de haut niveau de l'AES Publié le lundi 16 septembre 2024

Semaine Nationale de la Réconciliation: Gao accueille une délégation ministérielle de haut niveau de l`AES

Une importante délégation ministérielle de la Confédération des Etats du Sahel (AES) est arrivée à Gao, dans le nord du Mali, pour participer à la 3ème édition de la Semaine Nationale de la Réconciliation (SENARE). L'événement, placé sous le thème "Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES", sera officiellement inauguré ce lundi 16 septembre 2024 en présence du Colonel Major Ismaël Wagué, Ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale du Mali.

La délégation de l'AES comprend des personnalités de haut rang, notamment le Colonel Major Ismaël Wagué, Ministre de la Réconciliation Nationale du Mali, le Général de Brigade Mohamed Toumba Boubacar, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Administration du Territoire et en charge des questions de réconciliation du Niger, Mme Some Diallo Nandy, Ministre de la Solidarité, de l'Action Humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille du Burkina Faso.

Cette visite de haut niveau témoigne de l'engagement de l'AES en faveur de la réconciliation et de la solidarité dans la région, en particulier face aux défis posés par les récentes inondations.



