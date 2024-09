Mardi noir à Bamako: L’École de gendarmerie de Faladiè ciblée par une attaque du JNIM hier L’Aéroport temporairement fermé « Les terroristes infiltrés ont été neutralisés La situation sous contrôle » Rassure le CEMGA général Oumar Diarra

© aBamako.com par MS

Atelier de haut niveau des parties maliennes à l`accord d`Alger sur certains aspects de défense et de sécurité

Bamako, le 8 février le chef d`Etat Major de l`Armée et le SGAL du ministère de la réconciliation ont présidé un atelier de haut niveau des parties maliennes à l`accord pour la paix et la réconciliation , sur certains aspects de défense et de sécurité au Radisson Blu