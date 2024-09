Déclaration du Haut Conseil Islamique du Mali relatif à l’attaque terroriste à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Déclaration du Haut Conseil Islamique du Mali relatif à l’attaque terroriste à Bamako Publié le mercredi 18 septembre 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Visite du Premier Ministre au Haut Conseil Islamique du Mali

Bamako, le 30 Avril 2021. Le Premier Ministre Moctar OUANE a effectué une visite au siège du Haut Conseil Islamique du Mali ce vendredi. Tweet

Le Haut Conseil islamique du Mali a appris avec stupéfaction et regret les attaques terroristes perpétrées dans notre capitale le mardi 17 septembre 2024 à l'aube.



CONDAMNE fermement ces attaques terroristes barbares et inhumaines.





RAPPELLE que l'islam dans ses grands objectifs prône la préservation de la vie humaine et des biens matériels.



APPELLE la population à plus de vigilance et leur demande d'éviter l'amalgame et de rester derrière nos autorités.



PRESENTE ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires et souhaite prompte rétablissement aux blessés.



Face à ses évènements le Haut Conseil Islamique du Mali salue la promptitude de nos forces de défenses et de sécurité et la réaction positive de notre population qui a su être vigilant et coopérative.



Bamako, le 18 septembre 2024





Le Haut Conseil Islamique du Mali