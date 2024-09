Le ministre Abdoulaye Diop lors de la fête nationale de la Chine : “La Chine peut compter sur le soutien constant du Mali sur les questions relatives à Taiwan, au Xinjiang et au Tibet…” - abamako.com

"Le Mali et la Chine entretiennent des relations de coopération séculaires basées sur un partenariat fécond mutuellement avantageux"



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop était visiblement très heureux de prendre part à la réception, organisée à l’occasion du 75e anniversaire de la fête nationale de la République populaire de Chine. “En cette agréable circonstance, le Mali est honoré de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs de la République Populaire de Chine et surtout de saluer la pertinence de leur vision pour leur pays et leurs populations. Cette vision, d’une valeur intemporelle, a su résister aux défis des évolutions pour maintenir un cap résolu sur la défense de la souveraineté, de la justice sociale, de l’éducation et de la santé pour tous, ainsi que sur une gouvernance vertueuse et équitable. Je suis heureux de constater à cet égard la convergence de vues entre les plus Hautes Autorités du Mali et de la Chine, particulièrement en ce qui concerne le respect de la souveraineté et la priorité mise sur les besoins et intérêts de nos populations, et cela, sans aucune pression ou ingérence extérieure”. Parole du ministre Abdoulaye Diop, dans son discours que nous publions en intégralité.





NI HAW : Après un séjour mémorable à Beijing, quelques mots de la langue locale ont fait le voyage retour avec nous. Excellence Monsieur l’Ambassadeur, c’est toujours un réel plaisir de célébrer, aux côtés de nos amis de la Chine, l’anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, à l’aune du 1er octobre, date d’accession de la Chine à l’indépendance. Aussi, permettez-moi, au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, du gouvernement et du peuple malien ainsi qu’en mon nom personnel, d’adresser à Son Excellence Monsieur XI Jinping, Président de la République populaire de Chine, au gouvernement et au peuple ami chinois, nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux.



En cette agréable circonstance, le Mali est honoré de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs de la République Populaire de Chine et surtout de saluer la pertinence de leur vision pour leur pays et leurs populations. Cette vision, d’une valeur intemporelle, a su résister aux défis des évolutions pour maintenir un cap résolu sur la défense de la souveraineté, de la justice sociale, de l’éducation et de la santé pour tous, ainsi que sur une gouvernance vertueuse et équitable.



Je suis heureux de constater à cet égard la convergence de vues entre les plus Hautes Autorités du Mali et de la Chine, particulièrement en ce qui concerne le respect de la souveraineté et la priorité mise sur les besoins et intérêts de nos populations, et cela, sans aucune pression ou ingérence extérieure. La vision commune de la Chine avec de nombreux partenaires du Sud global s’est illustrée la semaine dernière à l’occasion du Sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine (Focac).L’organisation réussie de cette rencontre au Sommet, qui a réuni, aux côtés de la Chine, les dirigeants et représentants des pays africains autour de principes et valeurs fondamentales pour la paix, la sécurité et le développement durable prouve à suffisance l’excellente qualité des relations entre les deux parties.



Du reste, l’élévation du partenariat de la Chine avec les pays africains au rang de partenariat stratégique renforce davantage les liens de coopération multiforme et ouvre de nouvelles perspectives, prometteuses d’un avenir commun de stabilité et de prospérité partagées.



Le Mali reste déterminé à jouer toute sa part dans cette œuvre collective de solidarité et mutuellement bénéfique, dont les dividendes contribueront à l’amélioration des conditions de vie de nos populations.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



Outre les décisions, conclusions et annonces fortes issues du Sommet du Focac, l’autre enseignement que je tire de cette importante rencontre est le respect de la Chine à l’endroit de l’Afrique dans son ensemble, tout en respectant également les particularismes de chaque pays.



Vous avez évoqué, Monsieur l’Ambassadeur, le miracle économique que le peuple chinois, multiethnique, a réalisé sous la direction du Parti Communiste Chinois, depuis la fondation de la République populaire de Chine, il y a 75 ans.



Dans le même ordre d’idées, je voudrais dire que le peuple africain, riche de son unité, de sa diversité et de la fraternité qui le caractérise, est en voie pour la réalisation d’un développement durable. Ce parcours vers la prospérité africaine nécessite néanmoins des préalables, que les Etats du Sahel œuvrent à consolider, dans le cadre de mécanismes dotés d’un leadership réellement africain, axé sur les besoins des Africains.



A cet égard, comme vous le savez, le Mali a accompagné la mise en œuvre de la vision des plus Hautes Autorités de la Transition par des réformes profondes, dans les domaines politiques, institutionnels, électoraux, et économiques, notamment en ce qui concerne la gouvernance des industries extractives, le secteur minier.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



Sur le plan bilatéral, la République du Mali et la République populaire de Chine entretiennent des relations de coopération séculaires basées sur le respect mutuel et un partenariat fécond mutuellement avantageux. Les chiffres de la coopération sino-malienne sont édifiants, particulièrement suite au tournant majeur de notre commerce bilatéral, à partir de l’année 2000, qui a vu l’évolution exponentielle des échanges commerciaux. Plus récemment, des projets ont été renforcés dans des secteurs vitaux pour le Mali, y compris dans le cadre de la souveraineté énergétique du Mali et dans le domaine de la santé.



Ce partenariat gagnant-gagnant sino-malien, qui avait déjà toutes les allures d’un partenariat stratégique avant l’heure, se traduit au quotidien par des actes concrets dont l’impact est immédiatement visible et perceptible par les principaux bénéficiaires, à savoir les populations maliennes.



Ce partenariat s’est traduit sur le plan politique, par une vision et une approche communes sur des sujets comme le respect de l’intégrité territoriale, avec l’assurance que le Mali reste fidèle au principe d’une République populaire de Chine unie et indivisible. La Chine peut compter sur le soutien constant du Mali sur les questions relatives à Taiwan, au Xinjiang et au Tibet ainsi que sur la question des droits de l’homme qui est malheureusement instrumentalisée à des fins politiques d’impérialisme et de domination. Depuis quelques années, les relations entre le Mali et la Chine ne cessent de prendre de l’ampleur et ce, au grand bonheur des populations de nos deux pays. La nouvelle dynamique ainsi insufflée à cette coopération bilatérale participe de la volonté des plus hautes Autorités de faire de cette coopération une relation exemplaire empreinte d’amitié et de solidarité.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



Pour terminer, je voudrais au nom du président de la Transition, Son Excellence Monsieur Assimi Goïta réitérer nos vœux ardents de santé, de réussite et de succès éclatants au Président de la République Populaire de Chine S. E. M. Xi Jinping dans l’accomplissement de sa Très Haute et Noble Mission au service du peuple chinois.



Vive la coopération entre la République du Mali et la République Populaire de Chine,



Bonne fête au peuple chinois”.