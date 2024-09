Communiqué de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) sur l’attaque terroriste - abamako.com

Communiqué de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) sur l'attaque terroriste
Publié le vendredi 20 septembre 2024

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a appris avec consternation et une profonde affliction les attaques barbares perpétrées à Bamako, contre l’Ecole de la Gendarmerie nationale et autres sites sensibles de Bamako, le mardi 17 septembre 2024.



Horrifiée par ces attaques odieuses et récurrentes dirigées contre les Forces de Défense et de Sécurité Maliennes, et sur le fondement de la Constitution du 22 juillet2023, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques, la CNDH:



condamne avec la dernière rigueur ces attaques perfides et ignobles; s’incline devant la mémoire des disparus-es et souhaite prompt rétablissement aux blessés:



invite le Gouvernement à renforcer les mesures de défense et de sécurité: à rechercher, identifier, traduire en justice les commanditaires, auteurs et complices de ces abus graves aux droits humains et au droit international humanitaire:



réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité du Mali dans le noble combat contre le terrorisme dans le strict respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire:



appelle les populations à éviter l’amalgame, la justice expéditive et à plus de collaboration avec les FAMA.



Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.



Bamako, le 18 Septembre 2024