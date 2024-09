Lendemain des attaques contre l’école de gendarmerie et la zone aéroportuaire: • Le dispositif sécuritaire renforcé dans tout le périmètre • Le trafic aérien rétabli à l’Aéroport - abamako.com

Lendemain des attaques contre l'école de gendarmerie et la zone aéroportuaire: • Le dispositif sécuritaire renforcé dans tout le périmètre • Le trafic aérien rétabli à l'Aéroport Publié le vendredi 20 septembre 2024 | Nouvel Horizon

Le mardi 17 septembre 2024, l'École de Gendarmerie et l'Aeroport International Président Modibo KEITA ont fait l'objet d'attaques terroristes. Ces attaques simultanées ont été circonscrites grâce à la promptitude des Forces Armées Maliennes (FAMa). Par mesure de sécurité, plusieurs routes menant à l'École de Gendarmerie et ses alentours avaient été bloquées. Pour ce qui est de l'Aéroport Président Modibo KEÏTA de Bamako-Sénou, le ministre des Transports et des Infrastructures, dans un communiqué, avait aussitôt annoncé la fermeture temporaire des lieux. Au lendemain de ces faits, nous avons pu constater après un tour sur les lieux que tout était revenu dans l'ordre. seulement quelques heures après que les Forces Armées Maliennes (FAMa) aient repris le contrôle de la situation, le Chef d'Etat-major Général des Armées, le Général de Di- vision Oumar DIARRA, avait appelé la population à vaquer à leurs occupations, car, la situation étant sous contrôle». Afin de le constater, une équipe du Nouvel Horizon s'est rendu à l'Aéroport Inter- national Président Modibo KEITA et a sillonné les alen



l'atmosphère qui y règne. Ainsi, le constat est qu'au ni- veau de l'entrée principale de l'Aéroport, le dispositif sécuritaire a été renforcé à tra vers les fouilles minutieuses des véhicules se rendant à l'Aéroport provoquant ainsi une longue file d'attente sur plusieurs dizaines de mètres. (C Aussi, les patrouilles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont été intensifiées aux alentours