Affaire avion présidentiel et d'équipements militaires : Mme Fily Sissoko Bouaré doit encore patienter une semaine Publié le samedi 21 septembre 2024

© aBamako.com

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Prévu mardi dernier (17 septembre 2024) pour être jugé, le dossier sur l’achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires a été finalement renvoyé au mardi prochain, 24 septembre 2024. Un renvoi à la demande du ministère public et des avocats de la défense. Les accusés sont poursuivis pour des irrégularités dans l’affaire dite de «l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires».



Placée sous mandat de dépôt depuis trois ans, Mme Bouaré Fily Sissoko (ancienne ministre de l’Economie et des Finances) est citée dans cette affaire. Mais, elle a toujours clamé son innocence et réclamé l’organisation de son procès. Mais, elle n’est pas la seule accusée dans ce dossier. L’ancien ministre Mahamadou Camara (chef de cabinet du président de la République au moment des faits) est aussi cité dans cette affaire. Il avait payé une caution pour être en liberté provisoire après plus d’une année de détention. Quant à l’ancien Premier ministre feu Soumeylou Boubèye Maïga, également impliqué dans ce dossier, il est décédé en détention en mars 2022.













Il faut rappeler que cette affaire remonte à 2014. Les enquêtes ont révélé des détournements de fonds publics à hauteur de 28,5 milliards de F Cfa pour l’avion présidentiel, et 69 milliards de F Cfa pour les équipements militaires. Des organisations de lutte contre la corruption au Mali se félicitent de l’ouverture de ce procès. Pour la Coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et la pauvreté, son ouverture prouve que la justice malienne sévit contre tout acte de corruption et de détournement du dénier public.



PHARMACIE : Bientôt une Maison du pharmacien à l’ACI 2000







«Rôle et impact des assurances maladies sur l’activité pharmaceutique» ! Tel était le thème de la 23e édition de la Journée de l’Ordre des pharmaciens du Mali les 12 et 13 septembre 2024. Cet événement offre à cette profession l’occasion de faire le point de ses difficultés. Pour cette édition, l’insécurité, le retard de paiement des factures d’assurances ont été, entre autres, évoqués par les pharmaciens. «On remarque que les assurances payent les factures en retard. Cette difficulté a beaucoup d’inconvénients tels que la rupture des produits au niveau des pharmacies, le non-respect des délais et même la perte de certains avantages commerciaux», a déploré Dr Ousmane Bakary Coulibaly, Secrétaire général de l’ordre des pharmaciens du Mali. «On se sent en insécurité car des pharmaciens ont été enlevés et d’autres ont échappé à des enlèvements…», a-t-il ajouté.



Par contre, l’indisponibilité des médicaments dans les officines est beaucoup déplorée par les clients. Selon l’Association des consommateurs du Mali, cela impacte parfois la prise en charge des malades. Elle a ainsi appelé, pour éviter les incompréhensions entre pharmaciens et assurés, à une vulgarisation de la liste des produits inscrits à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) ainsi que leurs substituts dans les langues officielles du pays.



Lors de la célébration de cette journée, il a été révélé un projet de construction de la «Maison du pharmacien» à Hamdallaye ACI d’un coût évalué à 1 milliard de francs Cfa sur fonds propre de l’Ordre. A noter que, selon Dr Alou Badra Wade (président du conseil), le Mali compte 650 pharmacies, 70 firmes pharmaceutiques et une trentaine de laboratoires.