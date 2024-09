Association Bèlèdougou Kanu : Le président sortant Oumar COULIBALY dit « Pi » réélu pour un second mandat - abamako.com

Association Bèlèdougou Kanu : Le président sortant Oumar COULIBALY dit « Pi » réélu pour un second mandat Publié le vendredi 20 septembre 2024 | La Revelation

A l’issue de l’Assemblée générale élective de l’association Bèlèdougou Kanu tenue le samedi 14 septembre 2024 dans l’enceinte de la Faculté de Droit Public (ex-ENA) , le président sortant Oumar COULIBALY dit Pi et son équipe ont été plébiscité .Ils briguent ainsi un second mandat afin de consolider les acquis . Comme le dit un adage « on ne change pas une équipe qui gagne ».

Après une brève présentation du bilan du mandat écoulé, jugé satisfaisant par l’assemblée, le bureau par la voix de son président a démissionné. Une commission d’investiture a été mise en place et présidée par M. Ousmane KOUYATE dit ‘’ Man’’. A l’unanimité, les membres présents ont décidé de reconduire le Président sortant Oumar COULIBALY et son équipe au regard des résultats obtenus et des nouveaux défis à relever.

Honoré et fière de la confiance renouvelée, le président réélu estime qu’on est mieux servi que par soi-même « si aujourd’hui, ce sont mes compatriotes de la même contrée qui me choisisse pour une deuxième fois, cela ne fait que me réconforter .Ça été une décision basée uniquement sur la confiance et la valeur intrinsèque de l’homme. Je mettrais au cœur de mes priorités, le développement du cercle de Kolokani » a-t-il dit .

Aussi, de préciser que parmi les priorités du nouveau bureau figure en bonne place : la Caisse d’épargne en cours d’élaboration au profit de la population du Cercle de Kolokani, , l’aménagement des forages au profit de certains villages et, enfin les démarches administratives pour ériger Kolokani en région. Quand on sait que Kolokani est le 2ème cercle du Mali qui se retrouve toujours cercle alors que certains de ces arrondissements à l’époque sont devenus aujourd’hui régions .Inadmissible ! On n’en veut pas aux autorités, mais nous allons lutter pour que notre Cercle soit érigé en région a indiqué le président Oumar COULIBALY.

L’occasion fut opportune pour lui de demander à la population de Kolokani de croire en elle .Car, ce cercle dit-il est l’une des valeurs sûres de notre pays .On entend très souvent que « personne ne devienne Président, ministre ou autres sans faire un tour à Kolokani » .Ce qui a tout son sens.

Rappelons que l’association Bèlèdougou Kanu est une association à but non lucratif et œuvre pour le développement du Cercle de Kolokani.

T.COULIBALY