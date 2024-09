22 Septembre : Le discours rassembleur de M Thierno Mamadou DIOP, président du MJLP-MALI - abamako.com

22 Septembre : Le discours rassembleur de M Thierno Mamadou DIOP, président du MJLP-MALI Publié le samedi 21 septembre 2024

Alors que nous nous apprêtons à commémorer le 64e anniversaire de l’indépendance de notre chère patrie, je prends la parole aujourd’hui pour évoquer l’actualité et exprimer notre vision commune face aux défis cruciaux auxquels le Mali fait face. Notre pays traverse une période difficile, marquée par de nombreux obstacles, mais j’ai la profonde conviction que ce moment n’est que temporaire. Avec le temps et une solidarité sans faille entre nous tous, ces épreuves ne seront bientôt qu’un mauvais souvenir. Nous avons toujours su relever les défis ensemble, et cette fois ne sera pas différente.

À l’aube de ce nouvel anniversaire de notre indépendance, je souhaite lancer un appel solennel à toutes les forces vives de la Nation, sans exception. Nous devons, tous ensemble, unir nos forces pour soutenir nos vaillantes Forces Armées Maliennes dans leur lutte acharnée contre le terrorisme, cette menace qui cherche à saper l’intégrité de notre territoire national et à diviser notre peuple. Il est primordial que la classe politique, la société civile, la centrale syndicale, le monde des médias, les opérateurs économiques et miniers, ainsi que les leaders de jeunes joignent leurs efforts pour bâtir un Mali plus fort, uni et résilient.

Le Mali est une grande nation. Notre peuple a toujours démontré une force de caractère inébranlable, une solidarité exemplaire, et une détermination à surmonter toutes les difficultés. Aujourd’hui plus que jamais, cette unité est notre meilleure arme pour défendre notre patrie et assurer un avenir prospère pour les générations à venir.

Chers compatriotes, je vous exhorte à faire preuve de résilience et de solidarité en ce moment historique. Ensemble, nous réussirons à rétablir l’intégrité de notre territoire, à ramener la paix et la stabilité, et à garantir la prospérité de notre grand Mali.

À l’occasion de ce 64e anniversaire, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l’Indépendance, en rappelant que nous sommes un peuple, animé d’un seul but, et d’une seule foi. Vive le Mali uni et indivisible !

Un peuple – Un but – Une foi !

Je vous remercie.