© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, samedi 21 septembre 2024, avoir neutralisé une trentaine de terroristes le vendredi 20 septembre 2024. Selon le communiqué émanant de l’Etat-major général des FAMa, ces terroristes sont tombés dans une opération menée par l’armée ce vendredi aux environs de 17h30 dans la zone de Mourdiah, dans le nord-ouest du Mali, frontalière avec la Mauritanie.



Cette opération, précise le communiqué, a ciblé deux regroupements de terroristes se trouvant dans des refuges. « Les observations sur le terrain confirment la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels importants », indique le communiqué qui signe que « la recherche et la traque des terroristes continue ».



Ce succès de l’armée intervient quelques jours après la double attaque de l'école de la gendarmerie et de la base 101 de l'armée de l'air à Bamako au petit-matin du mardi 17 septembre dernier. Attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).



A.B