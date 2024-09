Hygiène menstruel : Women Tech Mali sensibilise des jeunes filles en milieu scolaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Hygiène menstruel : Women Tech Mali sensibilise des jeunes filles en milieu scolaire Publié le lundi 23 septembre 2024 | Autre presse

Tweet







L'association Women Tech Mali a procédé au lancement du projet de sensibilisation des jeunes filles sur les pratiques d’hygiène menstruelle et la santé reproductive en milieu scolaire» le Jeudi 19 septembre2024 au siège de son centre à Sotuba en présence du Maire de la commune,des représentants des organisations de la société, des structures étatiques et des partenaires.



Le lancement de ce projet qui couvrira la ville de Bamako et environnant a pour objectif de faire connaitre les axes stratégiques du projet aux différents partenaires membres des organisations la société et des structures étatiques, de créer un premier contact avec les organisations partenaires avec qui le projet sera exécuté



Ce projet pour «la promotion et la sensibilisation des jeunes filles sur les pratiques d’hygiène menstruelle et la santé reproductive en milieu scolaire», selon les les responsables de l'association Women Tech Mali est une nécessité et une bonne initiative de la Représentation de la CEDEAO au Mali financé par l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS) et mise en œuvre par l’association Women Tech Mali



Rappelons que Women Tech Mali est une association qui a pour but d’offrir de la visibilité à une communauté et des ressources aux filles et jeunes femmes afin de stimuler l’innovation et leur participation dans les domaines des sciences technologies, arts, informations et la communication.