Terrorisme: La Russie apporte son appui aux autorités de la transition Publié le mardi 24 septembre 2024 | Les Echos

© Autre presse par DR

Poutine et Assimi Goita

À la suite de l’attaque terroriste contre l’école de gendarmerie de Faladiè, la Fédération de Russie a réaffirmé, hier, son soutien au Mali en annonçant l'envoi d'une aide d’urgence aux Forces Armées Maliennes (FAMa). L’information a été donnée par une source proche de la présidence.



Le mercredi 18 septembre 2024, un avion militaire russe de type IL-76 a atterri à l’aéroport international Président Modibo Keita-senou, transportant une cargaison destinée aux soldats maliens. dans une vidéo diffusée, on voit des militaires en uniforme décharger le matériel.



Cette assistance s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la Russie et le Mali, renforçant

ainsi les liens bilatéraux dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Rappelons que Moscou avait déjà affirmé son soutien aux autorités de la transition après que ce dernier

a annoncé la rupture de ses relations avec Kiev, accusé de s’être allié aux rebelles du CsP lors de la bataille de tinzaouatène, dans le nord du Mali.



selon african Initiative, un média réputé proche de Moscou, la porte parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté la décision du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l’Ukraine. aussi, le ministre russe des affaires étrangères sergueï Lavrov, a réaffirmé que son pays se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération des États de

l'alliance du sahel (aEs) pour vaincre, ensemble, l’ennemi commun et assurer la stabilité et le développement durable dans la sous-région.



Lavrov s'est exprimé au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue malien abdoulaye diop,

selon une information partagée par le ministère malien des affaires étrangères du Mali.

« Les deux ministres ont échangé sur des questions importantes d’intérêt réciproque visant à raffermir

davantage le partenariat stratégique entre les deux pays amis », lit-on dans le communiqué du ministère

des affaires étrangères du Mali.



La même source ajoute que les diplomates russe et malien ont insisté sur des sujets d’actualité sécuritaire au Mali, dans un contexte de lutte acharnée contre des groupes terroristes coalisés, appuyés par des sponsors étrangers.



M.SaNGaRé