Procès des équipements militaires : la défense exige la comparution des anciens Premiers ministres Moussa Mara, Tatam Ly et Madani Touré Publié le mardi 24 septembre 2024 | aBamako.com

Le procès sur l'achat des équipements militaires et de l'avion présidentiel s'est ouvert ce mardi 24 septembre 2024 à la Cour d'appel de Bamako.



Selon la Défense, la comparution des anciens Premiers ministres Moussa Mara, Oumar Tatam Ly et Madani Touré permettrait la manifestation de la vérité. " Ils doivent être entendus", a indiqué un avocat.



Le Ministère public a rétorqué en disant que la non comparution de Moussa Mara ne doit pas constituer une entrave à ce procès. " Je ne vois pas en quoi cela peut entraver la bonne marche du procès ", à indiqué le Parquet.

Après ces débats, la Cour a jugé irrecevable la demande de la Défense.

Ce procès tant attendu par le peuple malien s'est ouvert ce mardi et va se poursuivre.



M.S