Diplomatie : le Venezuela veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso et les pays de l’AES, « l’axe de la résistance » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Diplomatie : le Venezuela veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso et les pays de l’AES, « l’axe de la résistance » Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Dircom Ministère

© Autre presse par DR

Diplomatie : le Venezuela veut renforcer sa coopération avec le Burkina Faso et les pays de l’AES, « l’axe de la résistance »

Tweet

New-York, le 24 septembre 2024. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, s’est entretenu avec son homologue du Venezuela, Yvan Gil PINTO, ce mardi 24 septembre 2024 en marge de l’Assemblée Générale de l’ONU.



Le point et les perspectives de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Venezuela, étaient au menu des échanges, avec un intérêt exprimé par les deux ministres, d’engager des actions concrètes pour rendre cette coopération plus dynamique.



À ce sujet, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela annonce une visite en octobre prochain à Ouagadougou.



Il précise que depuis la tenue de la dernière commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Venezuela, le Président Nicolas MADURO souhaite un renforcement de la coopération entre son pays et ce qu’il appelle « l’axe de la résistance », composée du Burkina Faso du Mali et du Niger, tout en indiquant que le Venezuela suit de près la bataille que mènent ces anciennes colonies pour s’affranchir véritablement.



Et pour parvenir à une réelle souveraineté, le président MADURO, de l’avis de son ministre des Affaires étrangères, est prêt à soutenir les pays de « l’axe de la résistance », à combattre le terrorisme et à mettre en œuvre des politiques économiques solides, à travers entre autres la mise en œuvre des accords signés entre le Burkina Faso et le Venezuela.



Il a particulièrement salué les efforts consentis et les résultats engrangés dans la lutte contre le terrorisme, depuis le choix assumé du Burkina Faso de revoir sa coopération avec certains partenaires.



Le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE a indiqué à son homologue, que les premières autorités burkinabè, accordent un intérêt particulier à la coopération bilatérale avec le Venezuela.



Il s’est réjoui de la visite de son homologue qui s’annonce, en ce sens qu’elle permettra d’approfondir les échanges pour donner du concret aux liens d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Venezuela.



Karamoko Jean Marie TRAORE et le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, Directeur de Cabinet du Président du Faso présent à cette audience, ont tous les deux traduit leur gratitude au Venezuela, pour la reconnaissance des résultats engrangés dans la lutte contre le terrorisme sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORÉ.







A.O