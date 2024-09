© Autre presse par DR

Lutte antiterroriste : Le Président de la Transition réunit ses Chefs militaires pour ajuster la stratégie

Lundi 23 septembre 2024, Le Président Assimi Goïta a rencontré les ministres de la Défense et des Anciens Combattants, de la Sécurité et de la Protection Civile, les chefs d’États-majors et les Directeurs des services de sécurité