HADJ 2025 : Le ministre Koné lance les activités Publié le mercredi 25 septembre 2024

Ce jeudi 19 septembre 2024, le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné, a lancé officiellement les activités du Hadj 2025. Il s’agit de donner le top départ de l’enregistrement et des autres préparatifs de cette activité religieuse.



Le département en charge des Affaires religieuses et du Culte, accompagné par les agences de voyage, procède au lancement officiel des activités du 5ème pilier de l’Islam (pèlerinage à la Mecque). Quoi de plus normal surtout lorsque l’on sait que le pèlerinage à la Mecque est organisé concomitamment par les filières privées et le gouvernement.











L’occasion était opportune pour le directeur de la Maison du Hadj, Abdoul Fatah Cissé, de dresser le bilan de la campagne précédente qui, pour lui, a été reluisante. « Les pèlerins ont été enregistrés conformément au calendrier fixé par l’Arabie Saoudite. Tous les pèlerins, sans exception, ont fait le voyage dans le confort. Tous les pèlerins, à l’exception de trois pèlerins qui ont perdu la vie, sont retournés saints et saufs de cette activité religieuse. Les hôtels et les repas étaient de qualité. Tout était mis en œuvre pour que les pèlerins puissent exercer dans les meilleures conditions possible » a fait le directeur Cissé. Selon lui, tout cela a été fait en symbiose avec les agences de voyages.



Malgré cette qualité, la Maison du Hadj, à travers son directeur, déplore l’augmentation du nombre des agences de voyage de jour en jour. En 2022, elles étaient au nombre de 343 agences contre 473 en 2023 et 501 agences en 2024.



De son avis, cette augmentation du nombre des agences de voyage impactera sur le nombre de pèlerins que devrait recevoir chaque agence et réduira les avoirs des agences. C’est pourquoi il a invité les agences à se mobiliser et à mener des réflexions pour lutter contre la prolifération des agences de voyage.







Pour le Hadj 2025 dont les activités viennent d’être lancées, beaucoup d’innovations ont été faites. Une plateforme a été mise en place. Les agences de voyage introduisent les références du pèlerin et envoie les frais directement en Arabie Saoudite. Une fois que le quota est atteint un message notifiera à l’agence. Cette plateforme réduira les tracasseries entre les agences de voyage et les structures en charge de l’organisation.



Le quota alloué à chaque agence se déterminera à travers ses compétences à introduire dans le système. ‘’Fini le problème de dispatching du quota ‘’, a dit le ministre des Affaires religieuses. Les frais du pèlerinage restent inchangés et des aménagements au niveau de la Maison du Hadj ont été effectués. Les toilettes ont été innovées, les salles de formation et d’embarquement aussi.



Le directeur de la Maison du Hadj a exprimé son engagement et sa détermination à rendre le séjour agréable des pèlerins maliens en Arabie Saoudite. « L’accompagnement et le soutien des autorités ne fera pas défaut », a-t-il conclu.



Le ton est donné et il est demandé à ceux qui veulent remplir le devoir du 5ème pilier de l’Islam d’entreprendre vite les démarches car un calendrier est fixé par l’Arabie Saoudite



Bissidi SIMPARA