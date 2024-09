Markala : Le GPM exprime son soutien à la coopération maliano-russe - abamako.com

Markala : Le GPM exprime son soutien à la coopération maliano-russe Publié le mercredi 25 septembre 2024 | L'alerte

La coopération maliano-russe de longue date est aujourd’hui appréciée à plus d’un titre. À Markala, le groupe des patriotes du Mali (GPM) sous la coordination d’Adama Koné ‘’Ingérable’’ est à pied d’œuvre pour dynamiser davantage cette coopération.



Les autorités de la transition ont opté pour la coopération russe. Une option appréciée par le groupe des patriotes du Mali qui est au four et au moulin pour la vulgarisation et l’accompagnement de cette relation entre le Mali et la Russie.









Le soutien à cette relation de la part du GPM n’est pas tombé du ciel. Il a pris son essence d’une pétition signée depuis 2016. A la suite de la signature de la pétition, le groupe des patriotes du Mali a vu le jour 3 janvier 2016. Depuis cette date, les actions pour apporter un coup de piston à cette coopération ne faiblissent pas. Il s’agit des actions de sensibilisation. Selon les explications d’Adama Koné alias ‘’ingérable’’, son soutien à la coopération russe date de son jeune âge où il avait vu dans l’enceinte de l’atelier militaire centraux de Markala des équipements militaires (Chars, BRDM, hélicoptère etc) de marque russe.



Un militaire lui avait expliqué que ce matériel russe hors service était reçu par l’armée malienne à travers une coopération sincère et fructueuse avec la Russie. Cette coopération avait malheureusement ralentit. Depuis cette date, Adama Koné nourrissait l’idée de la reprise de cette coopération. Du désespoir renaît l’espoir car la coopération entre le Mali et la Russie a été ressuscité par les autorités de la transition d’où le soutien indéfectible de M. Koné à cette nouvelle vision des autorités malienne.



Il a sa chambre peinte à la couleur russe. Adama Koné se couche et se lève avec à son cœur la coopération du Mali et la Russie. C’est pourquoi il a souhaité que le président qui viendra après Assimi continue avec cette coopération parce qu’Adama ne veut plus revivre la peine de revoir cette coopération ralentir. C’est ainsi qu’il a sensibilisé la population à accompagner les autorités de la transition et la Russie.



Bissidi SIMPARA