Affaire des «cailloux dans les sacs d'engrais» de DPA-Industrie Cinq individus sous mandat de dépôt Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Le témoin

Sur plainte de DPA-Industrie, une société de production et de distribution d’intrants agricoles de la place, 5 présumés producteurs de coton ont été interpellés et mis sous mandat de dépôt le 18 septembre 2024, par le pôle spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. En effet, dans des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, ils ont évoqué la présence de cailloux dans les sacs d’engrais de DPA industries. Pire, la main sur le cœur, ils jurent en mettant le doigt au feu que les sacs d’engrais de la société DPA n’atteignent pas les normes requises de 50 KG. Recoupements faits, il semble que les paysans, apparemment à la solde des concurrents de DPA-Industrie, ont confondu la Dolomi aux cailloux.



Les responsables de la société DPA Industrie, qui ont déploré une intention de ternir l’image de leur entreprise dans un milieu où la concurrence fait rage et où les détracteurs font à peine mystère de leur volonté de nuire. Ils ont ainsi préféré porté plainte contre les cinq personnes. Après une audition musclée, le pôle en charge de la cyber criminalité a décidé de leur mise sous mandat de dépôt en attendant leur jugement.





C’est quoi la Dolomi…



Fabriquée par une usine à Kayes, la Dolomi, un produit issu des carrières, est constituée à 93% de matière sèche. Elle permet de remonter le phosphate du sol et de l’enrichir en magnésium dont le déficit entraîne des carences ou des pertes de croissance chez les végétaux. Sa présence dans les engrais, selon nos recoupements, est une recommandation du programme coton de l’Institut d’Economie Rurale (IER).







Amidou Keita