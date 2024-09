Attaques de l’ecole de gendarmerie à Bamako : Me Malick Coulibaly appelle les Maliens au devoir de soutien aux FAMa - abamako.com

Attaques de l'ecole de gendarmerie à Bamako : Me Malick Coulibaly appelle les Maliens au devoir de soutien aux FAMa Publié le mercredi 25 septembre 2024

Je salue le sacrifice constant de nos forces de défense et de sécurité, m’incline devant la mémoire des victimes des attentats du 17 septembre courant, présente mes condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Avec la dernière énergie, je condamne ces actes ignobles.



Au demeurant, lorsqu’on est engagé dans une guerre asymétrique, se croire à l’abri des attaques d’envergure à l’image de celles du 17 septembre, est un leurre.





Pour autant, tous les enseignements doivent être impérativement tirés, les dysfonctionnements disséqués et les responsabilités situées à l’effet de mieux organiser nos forces de défense et de sécurité pour une meilleure anticipation.



Les FDS doivent redoubler de vigilance partout où elles opèrent. Les populations doivent les soutenir dans le cadre du renseignement. Elles doivent s’abstenir de toutes représailles et éviter les vindictes populaires qui alimenteront le cycle infernal de violences et mettront en mal notre vivre ensemble multi séculaire.



L’ampleur de ces attaques et les symboles touchés démontrent à suffisance que nous devons resserrer les rangs et constituer une union sacrée autour de la nation menacée. A cette fin, les autorités et les acteurs politiques doivent œuvrer à l’apaisement du front politique. Notre diplomatie doit amorcer la désescalade dans nos relations avec l’ensemble de la Communauté internationale.



Allah bénisse abondamment le Mali !



Maître Malick Coulibaly,



Ancien ministre