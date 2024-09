Inauguration des monuments réhabilites : Pour une capitale propre et belle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Inauguration des monuments réhabilites : Pour une capitale propre et belle Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Mali Tribune

Tweet

Le Président de la délégation spéciale, Balla Traoré a inauguré le 19 septembre 2024, deux monuments réhabilités de la capitale. Il s’agit du monument le Square Lumumba et celui du Rond-point Sokolo. La cérémonie d’inauguration a enregistré la présence du représentant du ministre d’État, de l’administration territoriale et de la décentralisation.



L’activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du second volet de la première mission de la feuille de route que la Délégation spéciale du District a reçu du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du Gouvernement, à savoir l’embellissement de notre capitale.





Selon le président de la délégation spéciale, Balla Traoré, dès sa prise de fonction le 17 janvier dernier, la délégation spéciale a fait l’état des lieux des grands carrefours, boulevards, ronds-points et places publiques de la capitale. Cet exercice, selon lui, a permis de localiser certains grands carrefours en piteux état donnant à Bamako l’allure d’un gros village plutôt que celle d’une capitale moderne.



C’est ainsi que la délégation spéciale a élaboré un plan de réhabilitation et d’embellissement qui, compte tenu de ses moyens modestes à l’époque, ne concernait que trois carrefours et ronds-points à savoir : le Square Lumumba, le Rond-point dit « Bougie Ba » à l’ACI 2000 et le Rond-point Sokolo, en CV, route de l’aéroport. “Notre plan d’embellissement porte également sur d’autres sites, en l’occurrence, le Square Général Soumaré à l’entrée du troisième Pont”, a-t-il ajouté.



Balla Traoré a remercié la directrice du Groupe Dana, Mme Sissoko Fadima Touré et le directeur de l’entreprise GSCOM, pour avoir respectivement réhabilité et embelli le Square Lumumba et le Rond-point Sokolo, au-delà des attentes. Il a aussi salué le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’industrie Hôtelière et du Tourisme, qui a donné l’autorisation nécessaire pour l’exécution de certains travaux sur le site et qui a encouragé la délégation. D’autres carrefours et grandes artères feront l’objet de réhabilitations suivant un programme qui portera sur l’ensemble des six Communes du district de Bamako. En terminant, M. Traoré affirmera que les membres de la délégation spéciale s’engagent à faire toujours mieux et plus pour faire de Bamako une capitale propre et belle dans un cadre de vie agréable et sain.



Dans son discours, la PDG de l’entreprise Dana, Mme Sissoko Fadima Zara Touré, s’est dit honoré de s’impliquer dans des projets citoyens de ce genre. “Ce monument est un peu la vitrine de ce que nous pouvons faire”, a-t-elle conclu.



Ibrahima Ndiaye