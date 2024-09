Commissariat de police de Senou / Une demande pressante de la population comblée - abamako.com

Commissariat de police de Senou / Une demande pressante de la population comblée Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Mali Tribune

Financé par le budget national, ce nouveau commissariat de police de Sénou, dont la cérémonie d’inauguration était placée, vendredi 20 septembre 2024, sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, en présence du directeur général de la police nationale, le commissaire général de brigade de police Soulaimane Traoré, et d’autres personnalités, va permettre d’assurer la sécurité des personnes et des biens.



Cette infrastructure bâtie sur une superficie de plus d’un hectare avec toutes les commodités, constitue une réponse des autorités de la Transition à une demande pressante de la population de Sénou. Dans son intervention, le directeur général de la police nationale, le commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré, a demandé aux cadres et aux personnels de ce nouveau commissariat à faire preuve d’une détermination sans faille dans la lutte contre la délinquance et la criminalité sous toutes ses formes.





Le chef de la police nationale a exhorté le personnel à plus de vigilance et de professionnalisme, avant de mettre l’accent sur l’importance des renseignements dans l’accomplissement de la mission policière. “Sans renseignements, le policier est un homme aveugle, sourd et muet. Le renseignement nous permet d’anticiper sur les activités potentiellement dangereuses des malfrats”, a-t-il déclaré.



Le commissaire général de brigade de police Soulaïmane Traoré n’a pas manqué de demander aux personnels d’établir un partenariat actif et permanent avec la population, aussi il a invité cette dernière à la bonne collaboration avec les forces de l’ordre.



Pour terminer, le directeur général de la police nationale a félicité les plus hautes de la Transition en l’occurrence le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour leur engagement constant auprès de nos Forces.



Com DGPN