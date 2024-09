Administration territoriale: Le gouvernement dissout les Conseils communaux de Baguinéda-camp, de Kambila, de Konsiga et de Koula - abamako.com

Administration territoriale: Le gouvernement dissout les Conseils communaux de Baguinéda-camp, de Kambila, de Konsiga et de Koula Publié le mercredi 25 septembre 2024

Le gouvernement à le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a informé le Conseil des Ministres de la dissolution des Conseils communaux des Communes rurales de Konsiga (Région de Kayes), de Koula, de Baguinéda-camp et de Kambila (Région de Koulikoro).



La dissolution du Conseil communal est prévue par la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code

des Collectivités territoriales. Aux termes de l’article 8 de la loi susvisée, « le Conseil communal peut

être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le Conseil communal est admis préalablement à fournir

des explications écrites, par l’entremise du Maire, au Représentant de l’Etat dans le Cercle…».



Les Conseils communaux des Communes rurales de Konsiga (Région de Kayes), de Koula, de

Baguineda-Camp et de Kambila (Région de Koulikoro) se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi.



Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, des demandes d’explication ont été

adressées aux Conseils communaux concernés, conformément à la loi.



Les dissolutions sont proposées à l’effet de mettre fin aux dérives constatées.