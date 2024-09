L’Italie va extrader la chanteuse malienne Rokia Traoré vers la Belgique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’Italie va extrader la chanteuse malienne Rokia Traoré vers la Belgique Publié le jeudi 26 septembre 2024 | Le monde.fr

© Autre presse par DR

L`artiste malienne Rokia Traoré

Tweet

Condamnée en Belgique dans une affaire de non-représentation d’enfant, la musicienne avait été arrêtée en juin à Rome, où elle venait d’atterrir pour donner un concert dans le pays.



La chanteuse malienne Rokia Traoré, arrêtée en juin en Italie à la suite d’une condamnation en Belgique dans une affaire de non-représentation d’enfant, va être remise à la Belgique « dans les dix jours », a annoncé son avocate à l’Agence France-Presse (AFP).



Rokia Traoré « devra être transférée en Belgique dans les dix jours à compter d’aujourd’hui », a déclaré son avocate italienne, Mme Maddalena Claudia Del Re, dans un message transmis à l’AFP à l’issue d’une audience devant la cour d’appel de Rome.



Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».



https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/09/26/l-italie-va-remettre-la-chanteuse-malienne-rokia-traore-a-la-belgique_6335006_3212.html



La chanteuse et guitariste, qui avait été condamnée par défaut en octobre à deux ans de prison dans cette affaire, avait été arrêtée en juin à l’aéroport Fiumicino de Rome, où elle venait d’atterrir pour donner un concert dans le pays.



Le parquet de Bruxelles avait alors déclaré que « l’arrestation de Mme Traoré en Italie fait suite à une décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 18 octobre 2023 ayant condamné l’intéressée, par défaut, à une peine de deux ans d’emprisonnement du chef de non-représentation d’enfant » à la personne en ayant la garde.



Rokia Traoré avait déjà été arrêtée en mars 2020 à Paris en vertu d’un mandat d’arrêt européen car un tribunal belge lui avait ordonné de rendre sa fille mineure au père belge de l’enfant, Jan Goossens. En dépit d’une interdiction de quitter la France, elle s’était envolée avec sa fille pour le Mali.



Outre sa carrière musicale, Rokia Traoré est également connue pour son soutien aux réfugiés. Elle est devenue une ambassadrice de l’ONU pour les réfugiés en 2015.



Le Monde avec AFP