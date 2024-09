Dr. Abdoul Fatah Cissé, directeur général de la Maison du Hadj: «Le coût du Hadj 2025 est fixé comme suit : 4 166 000 F CFA pour le gouvernement et 4 675 000 FCFA pour la filière privée» - abamako.com

Dr. Abdoul Fatah Cissé, directeur général de la Maison du Hadj: «Le coût du Hadj 2025 est fixé comme suit : 4 166 000 F CFA pour le gouvernement et 4 675 000 FCFA pour la filière privée» Publié le samedi 28 septembre 2024

Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, a procédé le jeudi 19 septembre dernier, dans les locaux de la Maison du Hadj, au lancement officiel de la campagne du Hadj 2025. Au cours de la cérémonie, le directeur général de la Maison du hadj a précisé que pour faciliter la distribution de quota aux agences privées, un système de plateforme numérique a été mise en place par les autorités saoudiennes.





La cérémonie s’est déroulée en présence Dr. Abdoul Fatah Cissé, directeur général de la Maison du Hadj, Ahmed Camara, président de l’Association malienne des agences de voyage et du tourisme, Mme Cissé Fatoumata Kouyaté, coordonnatrice de la commission d’organisation du pèlerinage de la filière privée, ainsi que plusieurs dignitaires religieux du pays. Comme l’année dernière, les préparatifs et les inscriptions des pèlerins pour le Hadj 2025 connaitront une légère anticipation à cause des instructions des autorités saoudiennes en charge de l’organisation du Hadj.



Dans son intervention, le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a félicité le personnel de la Maison du Hadj pour le succès de la campagne 2024. “La campagne 2024 du Hadj a été organisée le plus grand professionnalisme. A part le retard pris pour le voyage sur Mina par 1030 pèlerins maliens et d’autres nationalités, aucune autre difficulté n’a été enregistrée pour l’accomplissement du Hadj 2024”, a-t-il félicité. Il a ajouté que la campagne 2025 du Hadj recommande plusieurs choses. “Premièrement, nous invitons des Maliens qui veulent accomplir le Hadj à venir vite s’inscrire. Deuxièmement, les autorités saoudiennes ont décidé d’instaurer cette année le système de plateforme, et cela, pour éviter la distribution anarchique du quota pour les agences. Et troisièmement, la transparence dans la gestion du Hadj.



Aujourd’hui, le Mali est un champion dans l’organisation du Hadj et les agences privées sont des agences à féliciter pour leur professionnalisme dans l’organisation. C’est le lieu de remercier une fois encore le directeur général de la Maison du Hadj pour s’être donné corps et âme pour la bonne organisation du Hadj. Le président de la Transition nous a toujours facilité les choses afin que nous puissions bien organiser le Hadj. Pour terminer, j’invite les populations maliennes qui comptent accomplir le Hadj cette année de venir très rapidement s’inscrire au niveau de la Maison du Hadj et des agences privées parce que cette année, les autorités saoudiennes ne vont pas tolérer de retard dans l’organisation”, a-t-il souligné.



Le directeur général de la Maison du Hadj a indiqué que dès le mois de juin dernier, les quotas de pèlerins pour le Hadj 2025 ont été fixés par l’Arabie saoudite. “L’une des difficultés de la dernière campagne a été le partage du quota entre les agences de voyage, car leur nombre était très élevé. Afin de pallier le problème de distribution de quota, les autorités saoudiennes ont décidé de mettre en place un système de plateforme numérique en ligne qui va permettre de bien distribuer le quota. A chaque fois qu’une agence privée a un pèlerin, elle vient tirer dans le quota donné à son pays par les autorités saoudiennes”, a-t-il laissé entendre.



Parlant du coût du Hadj 2025, Dr. Abdoul Fatah Cissé a indiqué que le coût pour la campagne 2025 reste aligné sur celui de 2024 jusqu’à preuve du contraire.



“Le quota global alloué au Mali pour le Hadj 2025 est de 13 323, répartis comme suit : 2000 pèlerins pour la filière gouvernementale, 11 323 pour la filière privée, c’est-à-dire des agences de voyages privées. Ce qui représente 15 % pour la filière gouvernementale et 85 % pour les agences privées. C’est le même quota que les autorités saoudiennes nous ont donnés depuis 5 ans.



Le coût du pèlerinage est fixé comme suit : 4 166 000 F CFA pour la filière gouvernementale et 4 675 000 FCFA pour la filière privée”, a-t-il conclu.



Mahamadou Traoré