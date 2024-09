Aseid Chérif Ousmane Madani Haïdara à propos de maouloud-2024 «Plus de 220 784 fidèles de 32 pays ont participé à l’événement pour un coût de plus d’un milliards F CFA” - abamako.com

Publié le samedi 28 septembre 2024

Le guide spirituel de la Fédération Ançar Dine international (Fadi), Aseid Chérif Ousmane Madani Haïdara, était face à la presse le mardi 24 septembre dernier, au sein de sa mosquée sise à Banconi-Diaguinébougou, pour faire le bilan du Maouloud-2024. Au cours de la rencontre, le président de la commission d’organisation a précisé que cette année l’événement a mobilisé plus de 220 784 participants, dont 112 638 hommes et 108 146 femmes venus de 40 pays pour un coût de plus d’un 1,150 milliard de F CFA.



Pour cette traditionnelle conférence de presse d’après Maouloud, Aseid Chérif Ousmane Madani Haïdara était accompagné par son fils Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, Yoro Diarra, président de la commission d’organisation de Maouloud-2024, Sourakata Salamatao, président de la Fédération Ançar Dine international, El hadj Adama Sacko, président des Ançar Dine de la Côte d’Ivoire, ainsi que plusieurs membres influents de la Fadi. Le guide spirituel des Ançar Dine International a entamé ses propos en félicitant les membres de la commission d’organisation pour la réussite des activités du Maouloud-2024, célébration de la naissance du prophète Mohammad PSL. “Cette année, nous avons enregistré plus 220 784 participants, dont 112 638 hommes et 108 146 femmes venus de 32 pays. Le nombre de prêcheurs présents, cette année, était de 1816 et ils ont effectué plus de 55 107 prêches. Plus de 84 535 personnes ont prêté le serment de baya et 585 personnes se sont convertis à l’islam. Les activités que la Fadi a menées au cours l’événement sont : les soirées de prêche naissance et baptême du prophète Mohammad PSL, une soirée de prêche sur la descendance du prophète, une lecture coranique et bénédictions des Ançar par le guide, une cérémonie de bénédiction du Maouloud et les conférences nationales et internationales de la commission féminine et la commission des jeunes”, a expliqué le président de la commission d’organisation. Parlant de son bilan à la tête du Haut conseil islamique du Mali (HCIM), le guide spirituel de la Fadi a indiqué que lui et son équipe ont beaucoup travaillé pour faire baisser les tensions sociales. “Le HCIM a beaucoup œuvré pour décrisper les tensions sociales que cela soit dans la région de Mopti, à Bamako et ailleurs à travers le pays. Nous sommes combattus aujourd’hui parce que tout simplement, nous refusons que des personnes malintentionnées se servent du HCIM pour provoquer un soulèvement populaire et de déstabiliser le pays. Sous notre règne, personne ne se servira du HCIM pour déstabiliser notre pays”, a-t-il insisté.





Concernant les onze personnalités politiques emprisonnées par les autorités de la Transition, Aseid Chérif Ousmane Madani Haïdara, a confirmé qu’il a été approché par plusieurs organisations politiques et de la société civile pour les aider à obtenir leur libération.



“Au sein du HCIM, notre rôle est de tout faire pour maintenir la paix et l’unité nationale. Nous ne sommes pas des juges et nous disposons d’aucun pouvoir pouvant influencer la décision des autorités sans leur consentement. Au cours de notre démarche, nous avons transmis la demande de ces organisations aux autorités de la Transition et c’est à eux de répondre favorablement à cette demande”, a-t-il précisé. Comme lors de la cérémonie de baptême de Maouloud au Stade du 26-Mars, il a mis un accent particulier sur la situation sécuritaire du pays. “Aujourd’hui, nous reconnaissons qu’il y a une défaillance au niveau de la sécurité. Vous pouvez quitter Mopti jusqu’à Bamako sans que vous soyez contrôlé par les forces de sécurité. Récemment, mes enfants ont effectué une tournée dans la région de Ségou. Au retour sur Bamako, ils n’ont croisé aucune force de sécurité sur tout le trajet. C’est difficile de croire que nous pouvons faire plus de 200 km à l’intérieur du Mali sans faire face à un contrôle routier. J’invite les autorités en charge de la sécurité à multiplier les opérations de fouille et de contrôle pour mettre hors d’état de nuire les groupes armés et terroristes”, a-t-il laissé entendre.



Mahamadou Traoré