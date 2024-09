Lutte contre le terrorisme: l’armée annonce une vaste opération aéroterrestres de démantèlement de réseaux terroristes - abamako.com

Lutte contre le terrorisme: l'armée annonce une vaste opération aéroterrestres de démantèlement de réseaux terroristes Publié le samedi 28 septembre 2024

L'État-major Général des Armées informe l'opinion publique que les FAMa ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national. Ainsi dans la journée du 27 septembre 2024, nos forces ont effectué un grand nombre d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de TOMBOUCTOU, de SAN et de DJENNÉ.



Dans la matinée, des leaders d'un groupe armé terroriste ont été surpris en pleine réunion de planification d'une attaque et frappés avec précision ainsi que leur véhicule à 30 km au Nord de GOSSI.



Simultanément, d'autres opérations aéroterrestres visant les terroristes rescapés des combats des 25 et 26 septembre 2024 dans les zones de SAYE, SI et ZAMBOUGOU entre DJENNE et SAN ont été un franc succès.



L'État-major Général des Armées rassure les populations que la traque se poursuit pour mettre un terme aux intentions malveillantes des groupes armés terroristes.



État-major général des Armées