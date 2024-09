New-York: la Diaspora AES aux Etats-Unis traduit son engagement à faire bloc derrière les président du Burkina, du Mali et du Niger - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique New-York: la Diaspora AES aux Etats-Unis traduit son engagement à faire bloc derrière les président du Burkina, du Mali et du Niger Publié le dimanche 29 septembre 2024 | Ministère

© Autre presse par DR

New-York: la Diaspora AES aux Etats-Unis traduit son engagement à faire bloc derrière les président du Burkina, du Mali et du Niger

En marge de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les délégations du Mali du Niger et du Burkina Faso, conduites respectivement par le Colonel Abdoulaye MAÏGA, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali, SEM Bakary Yaou SANGARE ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l`Extérieur, et SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, ainsi que d’autres membres des gouvernements de l’AES, ont rencontré la diaspora de l’espace AES dans la soirée du 28 septembre à New-York. Tweet

En marge de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les délégations du Mali du Niger et du Burkina Faso, conduites respectivement par le Colonel Abdoulaye MAÏGA, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation du Mali, SEM Bakary Yaou SANGARE ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, et SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, ainsi que d’autres membres des gouvernements de l’AES, ont rencontré la diaspora de l’espace AES dans la soirée du 28 septembre à New-York.



Ce cadre d’échange initié par le Représentations diplomatiques et consulaires de l’AES aux Etats-Unis, a réuni pour la première fois les diasporas des trois pays de l’AES et leurs autorités de tutelle, le tout dans une ambiance de famille et dans une salle qui a refusé du monde.

Après avoir entonné avec fierté les hymnes nationaux du Mali du Niger et du Burkina Faso, la rencontre s’est poursuivie avec les interventions des porte-paroles des diasporas des trois pays.

Ils ont tous exprimé le soutien indéfectible de la diaspora AES, à la vision et aux idéaux des Présidents Assimi GOÏTA, Abdourahamane TIANI et Ibrahim TRAORE, car disent-ils, « avec l’AES c’est l’intégration réelle des peuples , avec l’AES l’exploitation des ressources naturelles sera véritablement au profit des peuples, avec l’AES le terrorisme sera bouté hors de nos pays et le développement sera assuré ».

Par conséquent, la diaspora AES a laissé entendre qu’elle fait bloc derrière les autorités des trois pays, car consciente que la vie et la survie de ces pays dépendent aussi de l’accompagnement de leurs diasporas respectives.



Pour cela, la diaspora AES a pris l’engagement de rester unie et mobilisée, pour donner de la voix et accompagner la vision éclairée des autorités des trois pays, à travers diverses actions dont des manifestations qui connaissent d’ailleurs l’adhésion des ressortissants de pays de la sous-région.

Quant aux chefs de délégations de l’AES, ils ont tour à tour salué la forte mobilisation de la diaspora, preuve qu’elle adhère à la vision des chefs d’Etat, et signe de leur attachement au patriotisme et aux idéaux des Pères fondateurs de l’AES.

Ils ont encouragé la diaspora à véritablement apporter un soutien aux autorités, car le combat sera de longue haleine, mais la victoire est certaine avec une détermination des peuples de l’AES.

Ils ont aussi invité la diaspora à faire attention à la désinformation, et à toujours se fier aux sources officielles pour savoir ce qui se passe réellement dans les pays de l’AES.



A.N