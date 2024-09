Le Parti SADI condamne sans réserve la double attaque terroriste qui a visé l’École de Gendarmerie et l’aéroport international Modibo Keïta- Sénou de Bamako - abamako.com

Publié le lundi 30 septembre 2024

Conférence de Presse du SADI

Le président du SADI, Dr Oumar Mariko a animé une Conférence de Presse le 7 Mars 2018. Tweet

.Le Bureau Politique du Parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l'Indépendance (SADI) a appris avec une profonde consternation la double attaque terroriste perpétrée le mardi 17 Septembre 2024 contre l'École de Gendarmerie de Faladié et l'aéroport international Président Modibo Keïta-Sénou.Le Bureau Politique du Parti SADI condamne sans réserve ces actes perfides, ignobles, lâches et criminels qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels.Le Parti SADI présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.Le Bureau Politique du Parti SADI:- exhorte les populations à éviter la stigmatisation et l'amalgame afin de permettre aux forces armées et à la justice de faire efficacement leur travail;- demande aux autorités de renforcer la protection des populations et des lieux stratégiques du pays pour éviter de telles situations;- lance un appel à la reconstruction de la paix et à la cohésion sociale sur toute l'étendue du territoire national.Bamako, le 19 septembre 2024Le Bureau PolitiqueLe Secrétaire Général, Mohamed AG AKERATANE