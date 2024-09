Attaques terroristes contre l’école de gendarmerie de Faladie et l’aéroport international President Modibo Keïta Senou : L’UNTM condamne avec fermeté et invite les autorités à traquer et traduire les auteurs devant la justice - abamako.com

Attaques terroristes contre l'école de gendarmerie de Faladie et l'aéroport international President Modibo Keïta Senou : L'UNTM condamne avec fermeté et invite les autorités à traquer et traduire les auteurs devant la justice Publié le lundi 30 septembre 2024 | Le Malien

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de l'UNTM

Dans une déclaration rendue publique le jeudi 19 septembre 2024 et signée par son Secrétaire Général, M. Yacouba Katilé, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a condamné avec la dernière rigueur les attaques terroristes perpétrées contre l’Ecole de Gendarmerie Chef d’Escadron Balla Koné de Faladiè et l’Aéroport International Président Modibo Kéïta Sénou le mardi 17 septembre 2024. Aussi, elle a invité les autorités à intensifier la traque des auteurs et commanditaires de ces actes terroristes afin qu’ils répondent de leurs crimes devant la justice. Lisez la déclaration en intégralité !



Déclaration de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM)







Bamako, le 19 Septembre 2024



N°001/BE-UNTM/SG



L’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a appris avec consternation les attaques terroristes lâches et ignobles contre l’Ecole de Gendarmerie de Faladiè ce mardi 17 Septembre 2024.



L’UNTM exprime son indignation et sa plus ferme condamnation des attaques terroristes lâches et barbares qui ont visé l’Ecole de Gendarmerie de Faladiè et l’Aéroport International Président Modibo Kéïta Sénou, le mardi 17 Septembre 2024.



Ces actes ignobles, perpétrés par des ennemis de la paix, ne visent qu’à semer la terreur, l’instabilité et à zapper les efforts continus des autorités maliennes pour restaurer la sécurité et l’ordre dans notre pays. En s’en prenant à des infrastructures stratégiques et aux forces de sécurité, les terroristes démontrent leur rejet des valeurs de paix, de justice et de cohésion qui animent notre Nation.



L’UNTM réaffirme son soutien indéfectible aux Forces Armées Maliennes (FAMa) et à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité dans leur mission de protection de l’intégrité du territoire national, de sécurisation des populations et de lutte contre le terrorisme. Nous saluons leur courage, leur détermination et leur engagement quotidien pour assurer la sécurité et la stabilité de notre pays malgré les défis immenses qu’ils affrontent.



L’UNTM exprime sa solidarité avec les familles des victimes, partage leur douleur et leur exprime toute sa compassion. Nous appelons également à l’unité nationale et à la vigilance de tous les citoyens pour soutenir les efforts de nos Forces armées et de sécurité dans cette lutte pour la survie de la nation malienne.



L’UNTM invite les autorités compétentes à renforcer les mesures de sécurité pour prévenir de tels actes et à intensifier la traque des auteurs et commanditaires de ces actes terroristes afin qu’ils répondent de leurs crimes devant la justice.



Ensemble, dans l’unité et la solidarité, nous vaincrons le terrorisme et bâtirons un Mali plus fort et prospère.



Que Dieu bénisse le Mali



P/Le Bureau Exécutif



Le Secrétaire Général







Yacouba KATILE



Officier de l’Ordre National