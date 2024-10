Promotion féminine : Le FAFE au labo - abamako.com

Promotion féminine : Le FAFE au labo
Publié le mardi 1 octobre 2024

Affilée au département de la femme, cette structure en charge de l’autonomisation de la gent est en plein dans les préparatifs de deux activités et non des moindres.



La ministre Coulibaly Mariam Maiga est à pied d’œuvre sur certains enjeux de la gent féminine, notamment l’aspect autonomisation qu’incarne le FAFE, sous l’égide de Mme Kanté Fatoumata Diankoumba. Le processus est en pleine gestation et l’avènement du comité de gestion y afférent ne saurait tarder. Son effectivité va ainsi permettre au FAFE d’avoir plus de regard sur l’état d’exécution des points de sa feuille de route ainsi que les défis et difficultés en cours. De quoi orienter le département au seuil de la session budgétaires d’octobre au CNT où le FAFE mise sur sa prise en compte dans la loi de finances aux fins de garder le rythme de ses activités dans le pays profond.





La structure de Mme Kanté prévoit par ailleurs un forum de réflexion sur le financement des femmes. Au-delà des acteurs banquiers et miniers, la mobilisation des fonds reste un défi majeur du FAFE dans ce contexte de disette financière où la conjoncture que vit le Mali a d’énormes incidences sur certains secteurs comme l’autonomisation des femmes, leur émancipation et leur épanouissement par l’augmentation de leurs revenus.



En tout état de cause, le cadre de réflexion du FAFE est une occasion pour l’opinion nationale de cerner les contours de cette structure qui résiste vaillamment au contexte sécuritaire qui freine l’accès à ses cibles et compromet les acquis du Mali en matière de soutien financier minimum aux femmes à la base ainsi qu’aux couches vulnérables.



Il faut rappeler au passage que le FAFE comprend trois guichets qui visent à aider la femme et l’enfant. Le premier porte sur le financement des actions de développement de l’entrepreneuriat féminin pour consolider la participation des femmes au développement ; le deuxième volet concerne le renforcement du leadership féminin et de l’implication politique des femmes. Quant au troisième et dernier guichet, il se situe sur les actions inscrites dans le domaine de la réinsertion socioéconomique des enfants en situation difficile.







I KEÏTA