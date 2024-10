Mali: Washington réaffirme son soutien et appelle à des élections - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: Washington réaffirme son soutien et appelle à des élections Publié le mardi 1 octobre 2024 | APA

Tweet

L’Ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a rencontré le Ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop le 30 septembre à l’ONU,



Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop poursuit les rencontres diplomatiques, en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. A ce titre, le chef de la diplomatie malienne a eu un tête-à-tête, lundi 30 septembre, avec la représentante des Etats-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. La rencontre s’inscrit dans la continuité du « soutien de longue date des États-Unis au peuple malien », a rappelé la représentante américaine.

Selon Lauren French, porte-parole par intérim de la Mission des États-Unis à l’ONU, l’Ambassadrice Thomas-Greenfield a fermement condamné l’attentat du 17 septembre, revendiqué par Al-Qaïda. Elle a exprimé sa compassion en ces termes, présentant « ses condoléances aux familles et aux proches des tués et des blessés. »



La diplomate américaine a profité de cette rencontre pour réaffirmer l’engagement de Washington dans la lutte antiterroriste au Sahel. « L’ambassadeur a affirmé l’engagement des États-Unis à s’engager avec le Mali et la région dans son ensemble pour lutter contre le terrorisme », rapporte la porte-parole.

Au-delà des questions sécuritaires, les discussions ont également porté sur l’avenir politique du Mali. L’Ambassadrice Thomas-Greenfield n’a pas manqué de rappeler l’importance du processus démocratique, exhortant « le gouvernement de transition à programmer et à tenir des élections pour tenir sa promesse envers le peuple malien. »

.......Apanews

Source : Apanews