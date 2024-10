Le commissaire colonel-Major Nouhoum Dabitao hier à la barre : «Je n’ai produit aucun faux document, je n’ai enfreint aucune procédure» • «Depuis le temps de Kissima Doukara on n’avait pas doté l’armée comme ça» - abamako.com

Le commissaire colonel-Major Nouhoum Dabitao hier à la barre : «Je n'ai produit aucun faux document, je n'ai enfreint aucune procédure» • «Depuis le temps de Kissima Doukara on n'avait pas doté l'armée comme ça» Publié le mercredi 2 octobre 2024 | Nouvel Horizon

Le sixième jour du procès concernant les dossiers dits de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires s'est ouvert hier mardi 1 octobre 2024 à la Cour d'Assises Spéciale pour les Crimes Economiques et Financiers. Étaient à l'ordre du jour, les explications de l'ancien Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, M. Maha- madou Camara, relatives au mandat qu'il a décerné à M. Sidi Mohamed Kagnassy; et les explications de l'ancien Directeur du Commissariat des Armées, le Com- missaire Colonel-major Nouhoum Dabitao, relatives à son rôle dans l'acquisition des équipements militaires.



Nouvel Horizon